Fiat 600, caratteristiche e segreti del nuovo crossover

Dopo le numerose anticipazioni, video teaser e comunicati stampa, finalmente la Fiat 600 è stata svelata ufficialmente tramite un’ampia galleria fotografica accompagnata da tutti i dettagli tecnici e le caratteristiche. Per l’esattezza abbiamo a che fare con la nuova Fiat 600e, versione 100% elettrica di questo nuovo B-SUV che può essere ordinato già dal 5 luglio, mentre le consegne inizieranno nel mese di settembre, mentre per la versione ibrida bisognerà attendere la metà del 2024.

Fiat 600, esterni e dimensioni

La nuova Fiat 600e riprende il suo stile dalla sorella più piccola, ovvero la 500e che a sua volta si ispira al mitico “cinquino” che ha motorizzato l’Italia negli anni del boom economico. Lunga 4,17 metri, la Fiat 600e si inserisce nell’affollato segmento dei B-SUV e punta a dare del filo da torcere a concorrenti del calibro di Opel Mokka, Citroen C3 Aircross, Toyota Yaris Cross, Volkswagen T-Cross e Jeep Avenger.

Di sicuro effetto scenico la firma luminosa anteriore a LED caratterizzata da un design “accigliato” che si estende fino al cofano, così come i gruppi ottici posteriori che si distinguono per la trama articolata. La vettura è anche muscolosa, grazie ai fianchi larghi e a cerchi in lega che possono raggiungere i 18 pollici di grandezza. Sono quattro i colori disponibili per la livrea e sono denominati: Sun of Italy, Sea of Italy, Earth of Italy, Sky of Italy.

Interni minimal

Gli interni della vettura sono decisamente minimali, infatti si fa quasi a meno dei tasti fisici (a parte quelli del climatizzatore e della trasmissione), mentre a fare da protagonista troviamo l’ampio display centrale da 10,25 pollici dedicato all’infotainment. Il tunnel centrale non ospitando nessun tipo di trasmissione ha permesso di inglobare un ampio vano apribile, molto utile per stivare gli oggetti di uso quotidiano. Il bagagliaio è ampio 360 litri, ovvero 20 litri in meno rispetto alla Jeep Avenger.

Motore elettrico

Come accennato in precedenza, la Fiat 600 sarà in un primo momento solo 100% elettrica, mentre l’ibrida arriverà nel 2024. La 600e è spinta da un motore a zero emissioni da 115 kW (156 CV), alimentato da un pacco batterie da 54 kWh che promette 400 km di autonomia dichiarata nel ciclo WLTP. L’unico dato dichiarato relativo alle prestazioni è quello dello scatto da 0 a 100 km/h, pari a 9 secondi netti.

Passando al capitolo ricarica, sfruttando la potenza massima di 100 kW, si raggiunge l'80% della capacità della batteria in meno di 30 minuti. La dotazione di serie prevede il caricatore di bordo da 11 kW e un cavo Mode 3, che consente una ricarica in meno di 6 ore.

Sicurezza

Molto ricca la dotazione di sistemi ADAS di livello 2 che comprende il cruise control adattivo, l’intelligent speed assist, il blind spot monitor, la frenata automatica d'emergenza, il mantenitore attivo della corsia e molto altro ancora.

Prezzi

I prezzi di listino ufficiali partono da 35.950 euro della versione RED, mentre la Top di gamma e versione di lancia Fiat 600e La Prima parte da 40.950 euro.