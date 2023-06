Fiat solo a colori: abolisce l'auto grigia

Certe tonalità pastello da far impallidire la Regina Elisabetta, per tacere di quelle più vitaminiche, roba che arricciano la lingua e spingono i denti digrignare: altro che l'armocromista della Schlein. Ad ogni riga del comunicato della Fiat viene in mente un completo di Lapo Elkann che non avrà alcuna responsabilità nella faccenda ma che senza dubbio sta bene in compagnia dei colori. Quindi è a lui che si pensa leggendo la nuova palette delle auto «del Lingotto»: Bianco Gelato, Arancio Sicilia, Arancio Paprika, Rosso Passione, Blu Dipinto di Blu, Blu Italia, Blu Venezia, Verde Rugiada, Verde Foresta, Rose Gold e Nero Cinema. Un cinema davvero...

«Abbiamo infranto le regole: abbiamo deciso di interrompere la produzione di auto grigie Fiat» ha dichiarato Olivier Francois, ceo Fiat e global chief marketing officer di Stellantis «si tratta di una scelta impegnativa e dirompente, che mira a rafforzare ulteriormente la leadership di Fiat come marchio della gioia, dei colori e dell'ottimismo».

Hanno aspettato il lancio social della nuova 600 (che ufficialmente verrà presentata solo il 4 luglio), per comunicare la clamorosa svolta. Clamorosa perché le vetture grigie sono un terzo di quelle vendute in tutto il mondo e quindi lasciare che si «estinguano» è tutt'altro che una scelta serena. Fatto sta che «l'ultima» versione grigia è stata simbolicamente intinta in una gigantesca tolla di vernice per uscirne arancione nello spot girato a Lerici.

«È una scelta impegnativa e dirompente in un momento storico, il 2023, che rappresenta un anno di notevole cambiamento per la casa automobilistica. La decisione mira a rafforzare ulteriormente la leadership di Fiat come marchio della gioia, dei colori e dell'ottimismo. L'Italia è il Paese dei colori e, da oggi, anche delle auto Fiat. Questa scelta ribadisce alle persone i valori della Nuova Dolce Vita e il Dna italiano incarnato dal Marchio. Fiat vuole ispirare le persone a vivere con ottimismo e positività». Mettete colori nei vostri carburatori. Che a mischiarsi con lo sfondo sono capaci tutti, a restare «appiattiti dietro», confusi con lo smog, il cemento, i piccioni. L'Italia che piace alla Fiat è quella che osa, ride, colora e spera di essere contraccambiata dal Belpaese per questa coraggiosa, celebrativa palette. Addio mezze scelte quindi, se non altro al volante: osare, crederci, immaginare. Anche se il discreto, pavido grigio, ha tenuto milioni di automobilisti al riparo da scelte cromaticamente improbabili per anni e anni. Perché lo sappiamo cosa succede quando la tinta prende la mano, un po' come nei lavaggi sbagliati in lavatrice: suv verde pisello, berline turchesi, station wagon azzurro elettrico e tante, tantissime auto opache dalla carrozzeria mimetica come fossero appena uscite da un appostamento tra le frasche. L'eliminazione del grigio è una presa di responsabilità per tutti. Rallegriamoci ma non ridicolizziamoci, che lo svarione è un attimo e l'Arancio Paprika non se lo possono permettere tutti. Affacciarsi dal finestrino di un'auto Rose Gold esige una certa padronanza di sè oltre che del mezzo. Perché non tutti stiamo in compagnia dei colori con la stessa nonchalance di Lapo Elkann o della Regina Elisabetta e così sgargianti non vorremmo rischiare di sembrare solo delle trapeziste in attesa della presa.