Primo contatto con la Fiat 600 ibrida

Torna sul mercato la Fiat 600 questa volta nella versione ibrida. La nuova protagonista nel segmento B arriva in tutti gli showroom Fiat presenti sul territorio nazionale attraverso il “Porte Aperte” che si svolgerà nelle giornate del 18 e 19 maggio. La “family mover” si è adattata alle esigenze del mercato italiano dove la transizione all’elettrico procede più lentamente. La nuova 600 Hybrid può essere guidata su strade extraurbane ma anche in città sfruttando la mobilità elettrica. L'abbiamo provata per le strade di Milano. Ecco tutte le novità.

Fiat 600 hybrid

L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 10,5 secondi. Il motore termico a 3 cilindri da 1.2 litri è in grado di erogare fino a 100 CV. E poi la batteria agli ioni di litio da 48 Volt e il nuovo cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. Il comfort non manca, infatti la Fiat 600 Hybrid è lunga 4,17 metri e vanta 15 litri di vani interni assieme a un bagagliaio da 385 litri di capacità. La vettura monta poi uno schermo da 10,25 pollici, un cruscotto digitale TFT da 7,0 pollici a colori, 4 speaker, 6 airbag, Usb A&C, il climatizzatore manuale, il connectivity box e sensori sia per la pioggia che per il parcheggio. La sicurezza è molto importante, l’auto, infatti, è dotata di cruise control e frenata di emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti. I sedili, in ottica ecosostenibile, sono in tessuto riciclato. Si tratta della soluzione ideale per gli amanti della città mantenendo sempre lo stile italiano che caratterizza Fiat.

La tecnologia

La vettura offre due servizi connessi: Connect One e Connect PLUS. Connect One, incluso con l'acquisto, fornisce assistenza, chiamate di emergenza e aggiornamenti mensili sullo stato dell'auto. Connect PLUS aggiunge funzionalità di navigazione, controllo remoto tramite app FIAT, monitoraggio dello stile di guida e altro ancora. La 600 Hybrid introduce il Trip Report, analizzando le abitudini di guida per ottimizzare i consumi e valutare l'impatto ambientale e sulla salute del veicolo.

Il colore è protagonista

La Fiat 600 hybrid si distingue come la pioniera delle compatte grazie alla funzione di cromoterapia. Gli acquirenti hanno la possibilità di scegliere tra un'ampia gamma di colori - fino a 8 - sia per l'illuminazione ambientale che per l'atmosfera radiofonica. Questa versatilità consente di creare fino a 64 combinazioni uniche, permettendo agli utenti di personalizzare l'ambiente interno in base al colore della loro auto, offrendo un'esperienza cromatica senza precedenti. A questo proposito Giuseppe Galassi, Managing Director Fiat, ha sottolineato: “Il colore ormai è parte del nostro DNA siamo italiani, vediamo la vita a colori e abbiamo esportato questo modo di essere di vivere in tutto il mondo”. Proprio in tema di colore parte la collaborazione tra Fiat e Cartiere Paolo Pigna S.p.A. per la creazione dell’iniziativa “The color energy FIAT X PIGNA”.

Si tratta di una limited edition dove la palette di colori di FIAT 600 Hybrid colorerà quaderni e notebook Pigna.