Fiat 600, l’erede della 500X lascia la fabbrica in Polonia

Il prossimo 4 luglio, la nuova Fiat 600 verrà presentata ufficialmente e potrà essere ammirata in tutta la sua bellezza. Nonostante manchi quasi un mese all’evento, possiamo stemperare l’attesa osservando alcune immagini che immortalano i primi modelli pre-produzione che lasciano su un camion bisarca lo stabilimento polacco di Tychy del Gruppo Stellantis dove viene assemblato l’inedito crossover della Casa del Lingotto.

Colori e personalizzazioni estetiche

Le foto in questione ci mostrano sette esemplari della Nuova 600 personalizzati con tre differenti livree che saranno incluse nella gamma colorazioni dell’atteso modello della Casa italiana. I colori in questione sono un rosso accesso, abbinato ai loghi “600” in tinta con la carrozzeria, un beige decisamente originale e di forte impatto estetico e un più classico colore nero, impreziosito da dettagli cromati che enfatizzano le forme morbide della carrozzeria.

Niente camuffature

Avevamo avito l’opportunità di ammirare le forme senza camuffature dell’erede della fortunata 500X, uno dei modelli attuali più veduti e apprezzati della gamma Fiat, già in altre occasioni, ovvero a Roma e a Lerici, dove il CEO di Fiat e CMO Global di Stellantis, Olivier François, aveva deciso di mostrare in anteprima alla stampa anche gli interni del nuovo modello.

Anche i modelli trasportati dalla Polonia risultano privi di camuffature, ma in questo caso è possibile notare l’uso di cerchi in lega di differente fattura e probabilmente uguali a quelli che verranno proposti sui modelli di serie messi in commercio nel prossimo futuro. Sembra che una porzione delle razze riprenda la finitura tridimensionale che caratterizza i gruppi ottici posteriori. Purtroppo, le immagini sgranate non consentono di confermare le nostre affermazioni, infatti potrebbe trattarsi di protezioni amovibili dedicate alla protezione dei cerchi, montate appositamente per evitare che questi ultimi si rovinino durante le operazioni di carico e scarico delle vetture dal camion.

Si tratta della versione elettrica

Un altro dettaglio che non è sfuggito agli occhi più attenti è che le vetture protagoniste delle immagini sono le versioni 100% elettriche che si posizionano al vertice della gamma della Fiat 600 2023. La zona posteriore della vettura è infatti priva di scarico, segno evidente che si tratta di varianti a zero emissioni. Ricordiamo però che oltre alla versione full electric, la Nuova 600 erediterà anche altre unità già utilizzate dalla cugina Avenger e da altri B-SUV del Gruppo Stellantis, come ad esempio Peugeot 2008 e Opel Mokka.

Gamma motorizzazioni

Tra queste unità troveremo il motore 1.2 litri turbo benzina da 101 CV che consentirà alla vettura di raggiungere i 100 km/h da fermo in circa 10 secondi e di sfiorare i 190 km/h di velocità massima, mentre il consumo medio di circa 5 litri di carburante per 100 km. Ritornando alla versione BEV, quest’ultima potrà contare su un motore 100% elettrico da 156 CV alimentato da una batteria da 54 kWh che consentirà un’autonomia di circa 400 km con un pieno di energia. Grazie all’abbondante cavalleria, la vettura potrà scattare da 0 a 100 km/h in appena 9 secondi.