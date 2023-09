Fiat 600 vs Toyota Yaris Cross, sfida tra B-SUV ibridi

Il segmento dei B-SUV è uno dei più richiesti del mercato automotive, inoltre può contare su una serie di novità sempre più tecnologiche e interessanti che diventano ancora più appetibili se motorizzate con unità ibride, capaci di offrire consumi decisamente bassi e prestazioni di primo livello. Recentemente, il panorama dei B-SUV ibridi si è arricchito con una nuova e interessante proposta rappresentata dall’inedita Fiat 600 Hybrid che abbiamo voluto confrontare con la Toyota Yaris Cross, alternativa altrettanto valida e interessante al modello del Lingotto. L’italiana è spinta da un’unità mild hybrid più prestazionale rispetto a quelle che normalmente troviamo sul mercato, mentre la giapponese sfrutta il noto “full hybrid” di Toyota, apprezzato e famoso in tutto il mondo.

Dimensioni e design

Per quanto riguarda le dimensioni, la 600 e la Yaris Cross vantano una lunghezza molto simile, infatti la prima misura 4,17 metri, mentre la seconda appena un centimetro in più (4,18 metri). Anche la larghezza risulta pressoché la medesima, con la torinese che tocca gli 1,78 metri, mentre la nipponica si ferma a 1,77 metri. Decisamente più netta la differenza di altezza, con la Yaris che raggiunge gli 1,60 metri, mentre la 500 hybrid si ferma a 1,52 metri. La differente altezza tra i due crossover è dovuta principalmente alla forma più spiovente della parte posteriore del tetto della 600.

Lo stile dei due SUV di segmento B è invece totalmente differente: entrambe le vetture sfoggiano un design molto distintivo che sulla Fiat 600 si traduce in forme morbide e arrotondate che richiamano chiaramente lo stile della 500 elettrica. Spicca in particolare la firma luminosa a LED dalla forma circolare che ben si raccorda con l’andamento di cofano e fascioni pararti. Osservando la Yaris Cross si nota un aspetto più “serioso”, ma sempre originale che richiama maggiormente il mondo dell’off road, per merito dei suoi passaruota di grandi dimensioni e le linee più tese.

Interni e abitabilità

Interni Fiat 600e

Osservando l’abitacolo dei due modelli si nota subito il differente approccio delle due Case automobilistiche e anche la differente età dei due progetti (la Yaris ha debuttato nel 2021). La 600, svelata proprio quest’anno, sfoggia una plancia moderna e minimalista che si distingue per forme pulite e lineari. La strumentazione 100% digitale può contare su un display da 7 pollici ospitato sotto una palpebra arrotondata, mentre nella parte superiore della console centrale troviamo lo schermo dell’infotainment da 10.25 pollici che sembra quasi sospeso in aria.

La Yaris cross può invece contare su un display sbalzo che domina la consolle asimmetrica: in questo caso la dimensioni è pari a 9 pollici, inoltre pure sulla Cross non manca la strumentazione digitale. Entrambe le vetture possono ospitare fino a 5 occupanti, mentre per quanto riguarda il vano bagagli, la 600 vanta uno spazio pari a 385 litri, ovvero 25 litri in più rispetto alla versione 100% elettrica. La Cross può contare su un vano leggermente più spazioso, pari a 397 litri che però scendono a 320 litri se si opta per la versione a trazione integrale AWD-i.

Il motore mild hybrid della Fiat 600

Come accennato in precedenza, la 600 Hybrid è equipaggiata con un powertrain più prestazionale rispetto ai mild hybrid “tradizionali”. Questo sistema ibrido abbina un benzina 1.2 litri tre cilindri da 100 CV ad un motore elettrico da 21 kW, con quest’ultimo integrato nel cambio automatico a doppia frizione a 6 merce. Al momento le prestazioni non sono state omologate, ma Stellantis stima uno scatto da 0 a 100 km/h effettuato in 11 secondi.

Fiat 600e

La batteria che alimenta l’unità elettrica si ricarica in fase di frenata e veleggiamento, inoltre il vicolo può viaggiare in modalità 100% elettrica sotto i 30 km/h di velocità, oppure quando si rilascia l’acceleratore. Il costruttore italiano garantisce che questa unità offre un risparmio fino al 15% di emissioni di CO2 rispetto a un motore termico analogo. Per definizione, questo nuovo ibrido di Fiat, per potenza e capacità della batteria si posiziona tra i mild hybrid “tradizionali” e i full hybrid, infatti la vettura risulta capace di viaggiare fino al 50% in elettrico e di percorrere qualche centinaia di metro a zero emissioni.

Motore Full hybrid per la Yaris Cross

La Yaris Cross è offerta esclusivamente con un powertrain full hybrid che abbina un benzina 1.5 litri 4 cilindri da 92 CV ad un’unità elettrica da 59 kW, per una potenza totale di 116 CV. La vettura è disponibile sia con la sola trazione anteriore che con la variante integrale (la 600 hybrid solo con la trazione anteriore), mentre le prestazioni dichiarate dal Costruttore parano di una velocità di punta di 170 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 effettuata in 11,2 secondi (11m8 per la AWD-i).

Ricordiamo che la versione integrale può contare su un motore elettrico montato sull’asse posteriore che si attiva ogni qual volta viene richiesta maggiore potenza e un migliore grip sull’asfalto, ad esempio quando si guida sull’asfalto scivoloso o sullo sterrato. Questa motorizzazione consente di viaggiare più in elettrico rispetto alla 600 hybrid, per merito della batteria più generosa (si viggia a zero emissioni per oltre il 50% del tempo), anche se il principio della ricarica della batteria risulta il medesimo.

Emissioni e consumi

Il capitolo consumi è sempre un argomento caldo su queto tipo di vetture. AL momento però non è possibile fare un confronto preciso, perché della 600 Hybrid abbiamo soltanto i dati stimati delle sue emissioni di CO2 che risultano pari 110-114 g/km; quindi, come già anticipato si tratta di “dati provvisori pre-omologazione". La Yaris Cross dichiara invece emissioni pari a 100-113 g/km di CO2, il consumo nel ciclo WLTP è pari a 4,4-5,0 l/100 km. Al momento le vetture sono più o meno in linea, ma potremmo sbilanciarci solo dopo aver conosciuto i dati definitivi.

Prezzi

La Fiat 600 Hybrid sarà lanciata sul mercato nel corso del 2024 ad un prezzo di listino che partirà da 24.950 euro, ma nel periodo di lancio si potrà approfittare della promozione in caso di rottamazione e finanziamento che abba il prezzo a 19.950 euro. La Toyota Yaris Cross vanta invece un listino che parte da 28.050 euro e raggiunge i 33.500 euro della versione top di gamma denominata GR Sport.