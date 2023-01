Fiat B-SUV, il nuovo modello atteso nel 2023

Finalmente la macchina di Stellantis sta iniziando ad ingranare. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a molta “vivacità” all’interno del nuovo colosso automotive che tocca Italia, Francia e Stati Uniti. Primo veicolo dell’ex FCA a beneficiare delle nuove piattaforme condivise con il gruppo è stato Jeep Avenger, l’inedito crossover compatto lanciato dal brand americano qualche mese fa. Sfrutta infatti la piattaforma eCMP “ceduta” gentilmente a Stellantis dall’ex Gruppo PSA – e ora rinominata STLA Small.

Sulla stessa architettura saranno quindi sviluppati i prossimi veicoli compatti di Alfa Romeo, Lancia e, ovviamente, anche Fiat. Proprio quest’ultima sembra essere la prossima in linea temporale a presentare il nuovo modello, anticipato ormai da diversi mesi – e già in fase di test su strada “vestita” da Opel Mokka.

Nuova B-SUV Fiat, si chiamerà Panda?

Si tratterà ovviamente del primo modello 100% Fiat dopo tanti anni. L’ultima vettura del brand torinese a vedere la luce è stata la 500 elettrica nel 2020 e, prima di lei, la Tipo nel 2015. Negli ultimi anni si sono susseguiti poi diversi aggiornamenti per 500X, 500, Panda e anche per la stessa 500 elettrica, ma con questo B-SUV si aggiungerebbe un nuovo modello alla gamma. Potrebbe così dare definitivamente lo slancio alla ripresa di Fiat, ormai da anni alle prese con una certa carenza di novità.

In linea con quanto visto in casa Jeep con Avenger, il nuovo SUV di Fiat proporrà motori 100% elettrici fin dal debutto, molto probabilmente con batteria da 54 kWh e un motore elettrico da 156 CV e 260 Nm di coppia. In alternativa saranno anche disponibili i motori a benzina, con l’1.2 3 cilindri turbo da 100 CV e 205 Nm di coppia. Anche le dimensioni dovrebbero allinearsi con quelle di Opel Mokka-e (4,15 m) e Avenger (4,08 m).

Con ogni probabilità dovrebbe andare a collocarsi “sotto” a 500X (4,26 m) senza quindi sostituirla in toto, sebbene la piattaforma CMP risulti estremamente versatile e modulare, capace di spingersi fino a 4,30 m con Peugeot 2008. C’è perciò chi ipotizza l’impiego del celebre nome Panda, sebbene crediamo risulti difficile che Fiat rinunci ad un modello così consolidato come la citycar attualmente in commercio (ormai da anni l’auto più venduta in Italia, ininterrottamente). Tra gli altri nomi passati in rete si trova Uno, Uno Cross oppure Fiat 600.

Alcune foto spia hanno ritratto il muletto in prova nei pressi di Mirafiori, con sembianze da Opel Mokka, quindi riteniamo che sia più concreta l’ipotesi di un B-SUV compatto, sotto ai 4,20 metri di lunghezza. La presentazione non è ancora stata ufficializzata ma è attesa tra il mese di aprile e agosto 2023.