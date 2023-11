Fiat Panda 4x4, l’inarrestabile citycar celebra 40 anni di avventure

Nata nel 1983, l’iconica Fiat Panda 4x4 compie 40 anni: parliamo di un’auto unica nel suo genere, soprattutto se consideriamo l’epoca durante la quale fu introdotta. Questo incredibile modello targato Fiat era in grado di mescolare con sapienza la versatilità e la comodità di una citycar con le doti off-road di un fuoristrada.

Fiat Panda 4x4, un restauro unico

Per festeggiare al meglio questo anniversario, la divisione Heritage del Gruppo Stellantis ha restaurato una Panda 4x4 Trekking del 2001, con alle spalle appena 40.000 km percorsi. L’esemplare in questione, di colore blu, ha passato tutta la sua esistenza all’interno dello stabilimento di Mirafiori a Torino come vettura di servizio. Ora, grazie al lavoro di un esperto team di restauratori, la vettura è tornata al suo splendore originale e ora è stata messa in vendita dopo essere stata in bella mostra sotto i riflettori del recente Salone Auto e Moto d’Epoca di Bologna, destando curiosità e apprezzamento tra i curiosi e gli appassionati presenti alla kermesse. Il prezzo di vendita di questo pezzo di storia italiana non è stato comunicato, ma possibile inviare una mail al seguente indirizzo heritage@stellantis.com per avere maggiori informazioni sull’eventuale acquisto.

Fiat Panda 4x4, 40 anni ricchi di emozioni e libertà

A proposito della Panda 4x4, Roberto Giolito, Head of Stellantis Heritage (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Abarth) ha dichiarato:

In un mondo più che mai fugace, Fiat Panda 4x4 ha saputo scrivere una pagina indelebile nel cuore delle persone, accompagnandole in questi 40 anni ricchi di emozioni e libertà, come dimostrano le oltre 800.000 unità vendute dal 1983 ad oggi. Del resto, le Panda 4x4 nascono per vivere l’avventura all’aria aperta, con piglio deciso e sicuro, qualunque sia la condizione metereologica o il percorso d’affrontare. E la Panda 4x4 Trekking del 2001 che abbiamo restaurato non fa eccezione. Dopo aver prestato servizio nello stabilimento torinese di Mirafiori, abbiamo pensato che fosse venuto il momento di riportarla nel suo habitat naturale: percorsi avventurosi, montagne da scalare o semplicemente un bel giro in centro. Siamo orgogliosi di questa vettura, che riporterà l’allegria e la spensieratezza di un tempo a un collezionista amante del Made in Italy.

La Panda 4x4 protagonista dei rally raid più estremi

Dopo appena tre anni dal debutto della Panda disegnata da Giorgetto Giugiaro, arrivo nel 1983 la mitica Fiat Panda 4x4 che aggiungeva appunta alla bontà e alla semplicità del progetto originale con una trazione integrale in grado di garantire ottime caratteristiche off-road, il tutto condito da un prezzo di listino davvero competitivo.

La meccanica della vettura poteva contare su un propulsore trasversale di 965 cc da 48 CV, successivamente cresciuto in cilindrata fino a 1108 cm, abbinato ad un sistema 4WD. La sua famadi di vettura inarrestabile fu accresciuta dalle numerose avventure in giro per il mondo di cui è stata protagonista, come ad esempio i leggendari “Raid del Coraggio” organizzati dal tour operator specializzato “Safariland” e dedicati a piloti non professionisti. Tra questi spicca la prima di queste imprese che si è svolta 1985, quando cinquanta Panda 4x4 partono da Roma e alla volta dapprima di Tunisi e successivamente di Abidjan, località della Costa d’Avorio che dista all’incirca 14.000 Km dall’Italia.

Stesso successo per il raid organizzato in Islanda nell’estate del 1987, tra spettacolari ghiacciai e geyser, e per quello ambientato nell’intricata foresta amazzonica a cavallo tra il 1987 e il 1988. E sempre 50 Panda 4x4, nell’inverno del 1989, si cimentano nell’India misteriosa e mistica, percorrendo 4.000 Km, mentre a Parigi-Pechino. sempre del 1989, ha visto l’attraversamento di undici Paesi, per un totale di 22.000 Km.

Fiat Panda 4x4 in mostra all’Heritage Hub di Torino

Se la Panda 4x4 Trekking restaurata da Fiat può essere acquistata, ricordiamo la sua gemella identica fa bella mostra di sé all’Heritage Hub di Torino per ricordare l’incredibile successo raggiunto da questo modello che fa parte di diritto della ricca e lunga storia automobilistica del nostro paese.