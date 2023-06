Fiat Panda 4x40° Limited Edition, versione speciale per i 40 anni della piccola off-road

La Fiat Panda 4x4 è una vera e propria icona dell’automobilismo e del settore off-road. Questo “piccolo fuoristrada” ha conquistato tantissimi appassionati grazie ad una ricetta tanto semplice quanto irresistibile, ovvero quello di essere un’auto semplice, economica, ma inarrestabile su ogni tipo di terreno, tanto da mettere in imbarazzo auto con trazione integrale ben più blasonate.

Un mito lungo 40 anni

Lanciata nel 1983, La Panda 4x4 è stata fin da subito l’unica del suo genere, capace di soddisfare le esigenze di chi aveva necessità di un’auto pratica e inarrestabile, ma che allo stesso tempo avesse un prezzo economico e costi di gestione estremamente contenuti. Sono state quasi 800.000 unità di Panda 4x4 vendute dal 1983 ad oggi.

Serie limitata

Per festeggiare il 40° anniversario, Fiat ha deciso di realizzare una versione speciale denominata Panda 4x40° Limited Edition, prodotta in appena 1.983 esemplari, un numero che onora l'anno di nascita di questa celebre auto.

Estetica specifica

Basata sulla versione Cross, la Panda 4x40° sfoggia una livrea esterna color Avorio, abbinata a Cerchi in lega Style bicolore da 15 pollici e calotte degli specchietti neri. Il corpo vettura è inoltre personalizzato con modanature laterali verniciate con logo 4x40° in rosso, a cui si aggiungono adesivi che riprendono la silhouette della Panda originale e attuale e lo stemma 4x40° sul montante centrale.

Interni personalizzati

Anche nell’abitacolo troviamo finiture color avorio che impreziosiscono plancia e inserti soft touch nei sedili, con questi ultimi che sfoggiano icone celebrative, il logo 4x40° e doppia cucitura rossa.

Ricca dotazione

Particolarmente curata la dotazione di accessori fornita di serie che comprende tra le altre cose: fendinebbia anteriori, luci diurne a LED, cristalli oscurati, ganci traino anteriori rossi e barre al tetto nere. All’interno spiccano il volante in pelle e il pomello del cambio, mentre dal punto di vista tecnologico e dell’intrattenimento troviamo la radio DAB 7 pollici touchscreen con CarPlay/Android Auto, climatizzatore automatico, specchietti retrovisori elettrici e riscaldati, sensori crepuscolare e pioggia e sensori di parcheggio posteriori.

Il debutto a “Panda a Pandino 2023”

Sarà possibile per la prima volta ammirare la Fiat Panda 4x40° Limited Edition “Panda a Pandino 2023”, il raduno Panda più grande del mondo che quest’anno si svolgerà Nel fine settimana del 17 e 18 giugno 2023. Con più di 850 iscrizioni online da tutta Europa, e altre centinaia in arrivo nel weekend, l'evento è nato nel 2017 per sostenere le associazioni benefiche locali e nazionali, rappresentando più di un semplice raduno, ma la festa internazionale di un mito su quattro ruote.