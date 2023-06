Fiat Panda, il nuovo modello 2024. Caratteristiche e prezzi

La Fiat Panda è pronta a svoltare pagina, a rinnovare la sua immagine e a tuffarsi nel futuro con rinnovata forza e vigoria. La gallasia di Stellantis sta puntando forte sul brand torinese che tra le novità del 2024 prevede anche l'approdo della nuova generazione (la quarta) della Panda. Nonostante i risultati siano ancora dalla sua e l'attuale citycar torinese sia tutt'ora la regina del mercato italiano, sulle spalle ha tante primavere essendo arrivata su strada nel lontano 2012. Raccogliendo le varie indiscrezioni che giungono dal web, proviamo a delineare il profilo della Panda che verrà, aspettando che dalla casa madre giungano sempre più notizie ufficiali.

La piattaforma STLA Small

Quasi con ogni certezza, la Fiat Panda dovrebbe contare sulla piattaforma STLA Small di Stellantis, la medesima che utilizzano anche le varie Peugeot 208 e 2008, oltre che le Opel Corsa e Mokka. Tale base consentirebbe alla Panda di avere un'abitabilità nettamente superiore, con degli interni più spaziosi e ariosi, nonostante una lunghezza che dovrebbe aggirarsi intorno ai 4 metri. Le migliorie andrebbero a incidere anche sulla qualità costruttiva complessiva, che di contraltare potrebbe comportare un listino dei prezzi leggermente superiore rispetto all'attualità. Per quanto riguarda le motorizzazioni, la vettura di origine italiana dovrebbe offrire un ventaglio più ampio e al passo coi tempi; per l'appunto ci dovrebbe essere anche una variante elettrica, con propulsore da 136 CV e batteria da 50 kWh, per un'autonomia complessiva di 400 chilometri.

Fiat Panda ispirata alla concept Centoventi

Dello stile della nuova Panda si parla da moltissimo tempo e questo dovrebbe essere affine e vicino a quello proposto nel 2019 dal concept Fiat Centoventi. Dunque, l'icona tricolore dovrebbe presentarsi con un design moderno e accattivante, con linee tese e squadrate, fari a LED a forma di X e una mascherina con logo Fiat retroilluminato. All'interno ci dovrebbe essere più tecnologia e dinamicità, infatti sulla plancia potrebbe essere collocato uno schermo touch da 10'' con sistema di infotainment Uconnect 5 compatibile con Android Auto e Apple CarPlay. Il quadro strumenti potrebbe essere digitale e offrire svariate informazioni utili alla guida. Come potrebbe essere l'ambiente interno della Panda ce lo ha mostrato la stessa Fiat con un teaser stuzzicante.

Gli interni della futura Panda

Più sicura

I passi avanti verranno fatti anche sul tema della sicurezza, dove l'attuale Panda non brilla essendo sprovvista quasi completamente degli ADAS. A tal proposito, sulla citycar del domani ci saranno, con ogni probabilità, il freno automatico d’emergenza, il mantenimento della corsia, il riconoscimento dei segnali stradali e il cruise control adattivo.

Prezzi

Naturalmente non si può ancora parlare di un listino effettivo, ma l'idea di Stellantis sarebbe quella di immetere sul mercato un veicolo d'assalto che sia acquistabile, almeno nella sua versione termica, a un prezzo intorno ai 16.000 euro. Anche l'elettrica dovrà essere competitiva e non costare oltre i 20.000 euro. Non ci resta che attendere conferme e smentite da parte di Stellantis. In ogni caso, attorno alla nuova Panda c'è un grande interesse, perché è un'icona che tutti vogliono guidare anche nel prossimo futuro.