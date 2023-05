Il grande ritorno della "Topolino", Fiat annuncia il lancio della sua nuova elettrica

Il nuovo modello di Fiat destinato alla mobilità urbana sostenibile ha finalmente un nome e un'immagine: come anticipato dalla casa automobilistica, infatti, sarà la "Topolino" a ricoprire questo ruolo sul mercato. Un nome di certo evocativo, che richiama alla mente degli appassionati quello popolarmente attribuito alla prima 500, prodotta dalla Fiat tra il 1936 e il 1955: un modello di vettura che aprì la via al concetto di mobilità urbana, ripreso proprio dalla nuova "Topolino".

Dettagli raffinati

Fiat non ha condiviso ancora tutti i dettagli della vettura in rampa di lancio, svelando tuttavia che si tratterà di un quadriciclo interamente elettrico, un veicolo "pronto a contribuire all'espansione della mobilità elettrica urbana e portare tutto l'ottimismo del suo omonimo in una versione accessibile e completamente elettrica che racchiude tutta la 'coolness' della Fiat 500" . In particolare, la Topolino si rivolge ai clienti più giovani, dal momento che potrà essere guidata a partire dai 14 anni con il patentino AM.

Ispirata al progetto della Citroen Ami, la nuova Topolino se ne distanzia per tutta una serie di dettagli che fanno leva su un nostalgico accostamento alla vecchia Fiat 500. Il che si può scorgere charamente dalla parte anteriore, dove spiccano i gruppi ottici sdoppiati di forma circolare, coi due principali dotati di contorno cromato. Di chiara ispirazione al passato glorioso della prima "Topolino" anche gli specchietti retrovisori circolari e gli stessi cerchi di cui è dotato il nuovo modello.

Le portiere, almeno per quello che ci è dato vedere, sono state sostituite da un cordoncino, e la parte superiore sembra disporre di un tettuccio in tela avvolgibile. Grande attenzione per la rifinitura degli interni: sulla plancia spicca un raffinato rivestimento a bande verticali bicolore .

L'entusiasmo di Stellantis

"Grazie al suo design affascinante e adatto a tutte le generazioni, farà innamorare nuovamente i giovani delle auto" , spiega Stellantis nel comunicato che accompagna le prime immagini della nuova Fiat Topolino. "Inoltre svolgerà un ruolo socialmente attivo nella promozione della mobilità elettrica nelle città e un ruolo speciale nella creazione di una soluzione di mobilità personale per l'intera famiglia".