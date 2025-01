Fiat Panda regina di un mercato in affanno anche a dicembre 2024

Ascolta ora 00:00 00:00

Nonostante i due giorni lavorativi in più, l’ultimo mese del 2024 conferma il trend negativo del settore automotive in Italia, che conclude la sua corsa con 105.715 nuove vetture immatricolate, che equivalgono a una flessione del 4,9% rispetto alle 111.201 unità dello stesso mese del 2023. Con 1.558.704 immatricolazioni, un dato inferiore alle aspettative, l’anno 2024 segna quindi una flessione dello 0,5% rispetto alle 1.566.521 unità del 2023, restando in modo netto sotto i livelli del 2019, l’ultimo anno prima della pandemia: oltre 358.000 unità in meno (-18,7%). Tra i modelli la Fiat Panda si conferma la preferita dagli italiani, tallonata dalla Dacia Sandero.

La transizione stenta anche nel 2024

La transizione verso una mobilità a zero emissioni non decolla: anche il 2024 è stato un anno non particolarmente brillante alle nostre latitudini. Le immatricolazioni di elettriche pure (BEV) nel mese di dicembre si attestano al 5,5%, in lieve aumento rispetto al 5,3% di novembre ma inferiore al 6,0% di dicembre 2023. Il 2024 termina con una quota BEV al 4,2%, pari a quella del 2023. Le auto ibride plug-in (PHEV) raggiungono il 3,4% a dicembre, con un sottile incremento rispetto a novembre ma in discesa su base annua, con una quota complessiva per il 2024 che si ferma al 3,3%, inferiore al 4,4% dell’anno precedente. La quota totale di vetture elettrificate (ECV) nel 2024 si attesta al 7,5%, contro l’8,6% del 2023.

L’esigua penetrazione dei veicoli elettrici continua a sollevare serie preoccupazioni sul raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni previsti dai Regolamenti europei. L’UNRAE sottolinea l’insostenibilità dei target in vigore dal 2025, che potrebbero comportare per i Costruttori sanzioni stimate dall’ACEA in circa 16 miliardi di euro solo nel primo anno.

Come sono andate le varie alimentazioni

Il motore a benzina finisce il 2024 in crescita di volume e quota: 29,0% di share (+0,8 punti), mentre nel mese di dicembre segna un calo delle immatricolazioni e scende al 28,1% del totale (-1,9 p.p.). Il diesel retrocede al 13,9% di quota nell’intero 2024 (-3,9 p.p.), con un dicembre in calo di 2,5 punti al 13,1%. Il Gpl archivia il 2024 al 9,4% (+0,3 p.p.), 9,2% in dicembre (+0,1 p.p.).

Lenell’intero anno guadagnano 4 punti e concludono il 2024 al 40,2% di share (40,7% in dicembre), con un 11,8% per le “full” hybrid e 28,4% per le “mild” hybrid. Di BEV e Plug-in abbiamo già parlato, mentre ilnon ha registrato alcuna immatricolazione.

Le auto più vendute in Italia a dicembre: Fiat Panda al comando

Fiat Panda – 4.491 unità Dacia Sandero – 3.277 Citroen C3 – 2.932 Jeep Avenger – 2.640 Peugeot 208 – 2.614 Renault Clio – 2.579 MG ZS – 2.487 Renault Captur – 2.422 Toyota Yaris Cross – 2.404 Toyota Yaris – 2.365

Le auto ibride più vendute in Italia

Fiat Panda – 4.487 unità Toyota Yaris Cross – 2.404 Toyota Yaris – 2.135 Ford Puma – 1.832 Toyota C-HR – 1.678 Jeep Avenger – 1.567 Nissan Qashqai – 1.158 Kia Sportage – 1.099 Suzuki Swift – 980 Volvo XC40 – 979

Le auto benzina più vendute

Citroen C3 – 2.720 Volkswagen T-Cross – 2.124 MG ZS – 2.071 Peugeot 208 – 1.843 Opel Corsa – 1.718 Toyota Aygo X – 1.430 Volkswagen T-Roc – 1.429 Skoda Fabia – 1.135 Jeep Avenger – 1.011 Volkswagen Taigo – 964

Le auto diesel più vendute

Volkswagen Tiguan – 1.360 Mercedes-Benz GLA – 1.202 Volkswagen T-Roc – 819 Skoda Octavia – 662 Volkswagen Golf – 623 Alfa Romeo Tonale – 531 Audi Q3 – 487 Fiat Tipo – 479 Mercedes-Benz Classe A – 476 Jeep Compass – 456

Le auto a GPL più vendute a dicembre 2024

Dacia Sandero – 2.540 Renault Captur – 1.484 Dacia Duster – 1.484 Renault Clio – 1.081 DR DR 5.0 – 765 Dacia Jogger – 483 Kia Sportage – 322 Kia Stonic – 217 Evo Evo 5 – 196 Evo Evo 6 – 146

Le auto elettriche più vendute

Tesla Model Y – 701 Tesla Model 3 – 648 Dacia Spring – 572 Volvo EX30 – 346 Porsche Macan – 214 Citroen C3 – 212 BMW IX1 – 196 Fiat 500 – 193 Mercedes-Benz EQA – 166 Ford Explorer – 144

Le auto plug-in più vendute