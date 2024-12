A novembre il mercato dell'auto in Italia frena: Fiat Panda resta la preferita

Il mercato automobilistico italiano sta attraversando un periodo di difficoltà, con un calo significativo delle vendite rispetto all'anno precedente. A novembre 2024, sono state immatricolate 124.251 vetture, con una diminuzione del 10,8% rispetto allo stesso mese del 2023. Questo trend negativo si protrae da quattro mesi consecutivi, con un calo del 13,4% ad agosto, del 10,7% a settembre e del 9,0% ad ottobre. La flessione delle vendite ha portato ad un arretramento del cumulato degli 11 mesi dell'anno corrente, registrando un -0,2% rispetto allo stesso periodo del 2023. Il dato è ancora più allarmante se confrontato con il periodo pre-Covid, con un calo del 18,2% rispetto a gennaio-novembre 2019.

L'UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), preoccupata per questa situazione, ha indetto un incontro con giornalisti e operatori del settore per il 16 dicembre 2024 a Roma. L'obiettivo è discutere la transizione energetica in atto e illustrare le proposte dell'Associazione delle Case automobilistiche al Governo. Durante l'incontro, verrà presentata anche una nuova ricerca dell'Osservatorio Auto e Mobilità della Luiss Business School, di cui l'UNRAE è partner.

Analisi delle alimentazioni: tendenze in evoluzione nel mercato italiano

Analizzando le alimentazioni delle vetture immatricolate a novembre 2024, si evidenziano alcune tendenze significative. Le vetture ibride si confermano in crescita, raggiungendo una quota di mercato del 42,6%, con un aumento di 4,7 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2023. Il cumulato degli 11 mesi registra una quota del 40,1%, in crescita di 3,8 punti percentuali. Tra le ibride, le full hybrid rappresentano il 14,1% delle vendite a novembre, mentre le mild hybrid il 28,5%. Le auto elettriche (BEV) mostrano un lieve calo, con una quota di mercato del 5,3% a novembre, in diminuzione di 0,3 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Nel cumulato degli 11 mesi, la quota si attesta al 4,1%. Le vetture ibride plug-in (PHEV) subiscono un calo più marcato, fermandosi al 3,1% di quota a novembre, con una diminuzione di 1 punto percentuale. La quota nel cumulato degli 11 mesi è del 3,3%.

Per quanto riguarda le auto a benzina, queste si mantengono stabili, con una quota di mercato del 27,4% a novembre e del 29,1% nel cumulato degli 11 mesi. Le diesel continuano a perdere terreno, registrando una quota del 12,6% a novembre, in calo di 2,1 punti percentuali. Nel cumulato degli 11 mesi, la quota è del 13,9%, con una diminuzione di 4 punti percentuali. Le auto a GPL subiscono una flessione, con una quota del 9,0% a novembre e del 9,4% nel cumulato degli 11 mesi. Infine, le vetture a metano sono praticamente scomparse dal mercato, con nessuna immatricolazione a novembre.

Le auto più immatricolate di novembre 2024 in Italia

Fra i modelli più venduti in Italia a novembre 2024 spicca il nome della Fiat Panda che, tuttavia, vede eroso il suo vantaggio dall'avanzata della

Dacia Sandero (specialmente in formato GPL). Sul podio delle più gradite anche la, una vera best-seller, in attesa di scoprire come si comporterà la nuova generazione. Di seguito tutte le immatricolazioni nel dettaglio:

Le auto più vendute a novembre

Fiat Panda (6.645 unità) Dacia Sandero (5.402) Citroen C3 (3.991) Jeep Avenger (3.830) Toyota Yaris (3.418) Toyota Yaris Cross (3.099) Peugeot 208 (3.065) Volkswagen T-Roc (3.004) Renault Captur (2.729) Renault Clio (2.643)

Le auto a benzina più vendute

Citroen C3 (3.598) Peugeot 208 (2.308) MG ZS (2.239) Volkswagen T-Roc (2.194) Volkswagen T-Cross (2.172) Jeep Avenger (1.797) Toyota Aygo X (1.783) Opel Corsa (1.745) Dacia Sandero (1.205) Hyundai i10 (1.014)

Le auto diesel più vendute

Volkswagen Tiguan (1.647) Audi Q3 (953) Mercedes GLA (812) Volkswagen T-Roc (810) BMW X1 (784) Fiat Tipo (661) Alfa Romeo Tonale (639) Volkswagen Golf (577) Alfa Romeo Stelvio (507) Ford Focus (459)

Le auto ibride più vendute

Fiat Panda (6.642) Toyota Yaris (3.275) Toyota Yaris Cross (3.099) Ford Puma (2.451) Jeep Avenger (1.920) Kia Sportage (1.478) Toyota C-HR (1.423) Hyundai Tucson (1.413) Nissan Qashqai (1.146) Alfa Romeo Junior (1.047)

Le auto elettriche più vendute

Dacia Spring (1.506) Tesla Model Y (552) Volvo EX30 (462) Citroen C3 (388) Tesla Model 3 (228) Fiat 500 (195) BMW iX1 (151) Audi Q4 (150) Kia EV3 (138) Porsche Macan (133)

Le ibride plug-in più vendute

BMW X1 (398) BYD Seal U (335) Ford Kuga (206) Jeep Renegade (199) Audi Q5 (152) Toyota C-HR (144) Volvo XC60 (141) Volkswagen Golf (132) Volkswagen Tiguan (129) Cupra Formentor (115)

Le auto a GPL più vendute