La Fiat Panda si divide in due: aggiornamento per la termica e debutto per l’elettrica

La Fiat Panda porterà nuove e importanti novità per la Casa del Lingotto nel corso del 2024 che renderanno questo modello un punto fondamentale nel piano industriale del Gruppo Stellantis. La novità più attesa sarà la versione 100% elettrica della Panda, erede della Panda Elettra degli anni ’80 e caratterizzata da un design totalmente diverso rispetto alla versione attualmente in commercio. A proposito di quest’ultima, la Panda con motore termico verrà aggiornata in questi mesi con un Model Year che porterà in dote una serie di importanti novità, in particolare dal punto di vista tecnologico

Fiat Panda 2024, un nuovo nome?

La Fiat Panda con motore termico, che probabilmente verrà battezzata Pandino o Panda Classica, verrà proposta sul mercato insieme alla nuova Panda elettrica almeno fino al 2026. Quello che succederà dopo questo periodo ancora non è chiaro.

Le novità esterne ed interne

Le notizie sul Model Year 2024 della Panda ci arrivano da un muletto immortalato in un parcheggio all’interno di un autosilo. Dal punto di vista estetico, non dovrebbero esserci novità di rilievo, infatti dovrebbero cambiare solo i badge e forse colori e accostamenti cromatici. Le novità più interessanti si troveranno all’interno dove la Panda riceverà un’iniezione di tecnologia per rimanere al passo con la concorrenza. La piccola citycar del lingotto abbandonerà la tradizionale strumentazione analogica per adottare un più sofisticato display che riporterà le informazioni di guida della vettura. La console centrale dovrebbe invece mantenere il display da 7 pollici sulle versioni più ricche, ma con ogni probabilità il software del sistema di infotainment sarà aggiornato e guadagnerà nuove funzioni.

Motori e sistemi di sicurezza

La Panda 2024 dovrebbe inoltre diventare più sicura, grazie all’introduzione di nuovi sistemi di sicurezza ADAS, ormai considerati indispensabili anche su vetture di questo segmento. Non dovrebbero invece esserci novità per quanto riguarda il capitolo motorizzazioni: sotto il cofano dovrebbe infatti essere confermato l’efficiente unità 1.0 mild hybrid da 70 CV, utilizzata anche su altri modelli del Gruppo.