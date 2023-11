Fiat Topolino, cinque interpretazioni uniche per festeggiare i 100 anni della Disney

La nuova Fiat Topolino è stata sapientemente reinterpretata dal Centro stile torinese, cinque originali realizzazioni che rendono omaggio ai 100 anni della Disney.

Un look originale che abbina creatività e storia. La nuova Fiat Topolino viene così proposta in cinque livree caratteristiche, quattro disegnate dal Centro Stile torinese e ispirate ai Disney Creatives e una da Giorgio Cavazzano, uno dei più famosi artisti Disney.

“Il lingotto è il bellissimo posto che ospita questo conferenza, benvenuti nel magico mondo di Topolino, dove Fiat celebra oggi un altro topolino: Micky Mouse”, ha esordito l'ad Fiat Oliver Francois

Due simboli iconici che hanno segnato la storia: Topolino rappresenta un quadriciclo a zero emissioni che traghetta il brand torinese nella nuova mobilità elettrica, Disney è un brand storico quanto iconico che ha segnato la storia di tutti quanti noi.

La nuova Fiat Topolino ha forme semplici ed è perfetta per la città. Un nome magico, storico, che in Italia ha segnato la storia dell’automotive, un nick che presto è divenuto popolare perché simbolo della libertà di movimento e di spostamento e non solo. Una storia fantastica tutta italiana, due brand iconici nei rispettivi segmenti di mercato si incontrano per festeggiare un avvenimento importante.

FIAT celebra i 100 anni di Disney

Un DNA che non rinnega le origini. Se la nuova Fiat Topolino rappresenta la più moderna tecnologia tra i quadricicli elettrici, Micky Mouse è divenuto nel tempo un’icona, essendo un precursore dei tempi, anticipando ciò che sarebbe accaduto negli anni in tema di comunicazione e visibilità, dalla televisione alla stampa. Disney ha reso celebre “Topolino” con una serie di strumenti innovativi che si ritrovano nella nuova proposta automobilistica firmata dal Marchio Torinese.

La nuova Fiat Topolino ha un aspetto moderno, giovanile e si rivolge non solo alle nuove generazioni ma anche a chi è alla ricerca di un mezzo sostenibile, al passo con i tempi e in linea con le richieste del mercato, nell’era della transizione energetica l’elettrificazione avanza e con esso anche nuovi modelli che sono frutto di grossi investimenti.

Due team, due differenti tipologie di esperti, cinque progetti, cinque storie, Rossella Guasco, Vice President C&M Design Stellantis Europe ha cosi raccontato le cinque interpretazioni della nuova Fiat Topolino che rendono omaggio alla storia di Micky Mouse.

Cinque interpretazioni della nuova Topolino

una prima interpretazioni rappresenta non solo la storia di Disney, ma anche il tempo e l’arte, il mondo dell’intrattenimento e della mobilità. Una seconda pelle disegnata sulla carrozzeria attraverso un meticoloso wrap, nasce così la prima interpretazione di Fiat Topolino . Il vestito del quadriciclo elettrico rende omaggio ai 100 anni di Micky Mouse, intrecciando qualcosa di unico e magico.

. Il vestito del quadriciclo elettrico rende omaggio ai 100 anni di Micky Mouse, intrecciando qualcosa di unico e magico. una seconda rivisitazione della Nuova Topolino è un omaggio all’arte moderna, il quadriciclo elettrico diventa così un quadro, un dipinto

diventa così un quadro, un dipinto la terza one-off è moderna, il quadriciclo elettrico viene “ridisegnato” in chiave futuristica, dalla grafica accattivante, un disegno creato utilizzando texture energiche “ abstract ”

” nella quarta rivisitazione, Fiat Topolino rappresenta la mobilità sostenibile, così il suo stile è semplice quanto celebrativo

rappresenta la mobilità sostenibile, così il suo stile è semplice quanto celebrativo il quinto esemplare unico è in chiave “street art”, Giorgio Cavazzano Disney Artist, ha realizzato una one-off che fosse simpatica nei colori: “Topolino che guarda la persona che entra in macchina”.

Giorgio Cavazzano Disney Artist

“È una vettura che ha del magico, sono molti anni che conosco Topolino, ma questa è stata una storia davvero magica. Ho iniziato disegnandola ma non mi piaceva, non riuscivo a dormire con il pensiero che dovevo realizzare quello che doveva essere. Mi sono svegliato la notte e ho iniziato a disegnare Topolino che aspettava i passeggeri, quel messaggio che incorpora la magia del personaggio”, ha dichiarato Giorgio Cavazzano. Alla conferenza ha partecipato anche John Elkan, Stellantis Chairman, che ha affermato: "Ringrazio tutti, Disney e Fiat sono due incredibili aziende, fatte di persone, con Daniel abbiamo reinterpretato Topolino, oggi è un giorno incredibile qui al Lingotto, perché anticipiamo il futuro, ci sono elementi e colori in Topolino della Disney e in quella di Fiat Topolino, due storie incredibili che segneranno un bellissimo futuro”.