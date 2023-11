Fiat Topolino all’Eicma, il quadriciclo votato alla mobilità sostenibile, alla felicità e alla Dolce Vita

Gioiosa, 100% elettrica, libera di circolare ovunque e lunga solo 2,53 metri. Stiamo parlando della nuova Fiat Topolino in vista in questi giorni all’Eicma, l’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori. Il veicolo è presente nelle versioni Topolino “chiusa” e Topolino Dolcevita “aperta”. Tra le novità anche quella del trasporto a casa, infatti per la prima volta, Fiat porta un veicolo direttamente all’indirizzo indicato dall’acquirente tramite un innovativo processo di tracciabilità. Ecco tutte le informazioni su questo gioiellino dedicato alla mobilità urbana.

L’ottantesima edizione Eicma

Dal 7 al 12 novembre l'Eicma a Milano-Rho Fiera ospiterà la Fiat Topolino studiata all’insegna della mobilità sostenibile e con lo splendido design Dolce Vita. Le opzioni disponibili sono una chiusa e una aperta, entrambe coerenti nelle caratteristiche strutturali: un solo colore, Verde Vita e un solo approccio estetico degli interni. Dove trovare questo splendido remake? Presso lo stand B58, padiglione 18. Qui vedrete la riproduzione di uno scorcio cittadino, ovvero via Lincoln a Milano, con lampioni e panchine reali, oltre a una pavimentazione pressoché identica a quella urbana. Questo per sottolineare le le doti di maneggevolezza e agilità per viaggi brevi e in città. Il gioiellino di casa Fiat è configurabile in 3D per esplorare ogni minimo dettaglio.

Ridotto l’inquinamento acustico

Dichiara Giuseppe Galassi, Managing Director Fiat & Abarth in Italia: “Fiat resta fedele alla propria missione di sviluppo della mobilità sostenibile per le città rendendo la guida elettrica facile e accessibile a tutti. Per questo motivo, siamo orgogliosi di partecipare a questa importante manifestazione con la Nuova Fiat Topolino, la soluzione di micro-mobilità accessibile a tutti che consente di andare ovunque grazie alla sua dimensione, alla mobilità 100% elettrica oltre a incarnare perfettamente lo stile della nuova Dolce Vita e la pura bellezza italiana”.

Galassi ha poi proseguito parlando di inquinamento acustico: “L’arrivo di Topolino contribuirà a ridurre notevolmente l’inquinamento acustico nelle zone centrali delle nostre città inaugurando un nuovo modo di intendere la mobilità urbana: sostenibile, silenziosa, sicura e senza stress. Che questa sia la strada giusta ce lo conferma il successo dell’iniziativa 'Be the First', che in soli quattro mesi ha raccolto più di 10mila manifestazioni di interesse all’acquisto della Topolino. Da qualche settimana queste richieste on line si stanno trasformando in ordini nelle concessionarie e sul sito Fiat”.

Le caratteristiche

La velocità massima è di 45 km/h, L’obiettivo è quello di far viaggiare guidatore e passeggero senza stress in tutta sicurezza. Entrambe le varianti, aperta o chiusa hanno una batteria da 5,4 kWh che offre fino a 75 km di autonomia e una ricarica facile da collegare a casa. La vettura ha due sedili disallineati, un’ampia superficie vetrata per migliorare la percezione dello spazio nella sua interezza. I vani portabagagli vengono posizionati tra il guidatore e il passeggero. Fiat Topolino può ospitare una valigia, per un totale di 63 litri di spazio di carico interno.

La vendita digitale

Sono più di 10mila le manifestazioni di interesse per acquistare il prodotto. Queste sono state raccolte con l’iniziativa “Be the First”, lanciata il 4 luglio 2023 da Fiat. Gli ordini sono già partiti nelle concessionarie e sul sito dell'azienda. Inoltre, come anticipato, è possibile acquistare tramite un processo digitale semplificato e la successiva consegna a domicilio a partire da gennaio 2024. Fiat è il primo marchio a fornire la tracciabilità completa dell'acquisto di un quadriciclo. I clienti possono vedere la posizione dell'auto in qualsiasi momento. Si tratta di un prodotto unico che ha l’obiettivo di migliorare sempre di più la mobilità in città.