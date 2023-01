Fiat Topolino ritorna nel 2023 come microcar elettrica

La famiglia delle piccole elettriche di Stellantis si prepara ad accogliere il terzo modello dopo Citroën Ami e Opel Rocks-e: la nuova Fiat Topolino. L’occasione è di quelle ghiotte per Fiat: il marchio italiano non lancia un nuovo modello dal 2020 (anno della presentazione della Nuova 500 elettrica) e questo piccolo quadriciclo gli permetterebbe di entrare a gamba tesa in uno dei segmenti in maggior crescita, quello delle microcar elettriche. Lo farebbe rispolverando una storica denominazione, utilizzata per identificare una delle prime citycar della storia, la Fiat 500 A Topolino prodotta dal 1936 al 1955.

Fiat Topolino 2023: una Citroën Ami più raffinata

Le notizie ufficiali, come sempre avviene in questi casi, sono piuttosto scarse. Di ufficiale sappiamo solamente che nel 2023 ci saranno due importanti lanci di prodotto per la casa torinese. Il primo sarà la nuova Fiat 600, il B-SUV su piattaforma CMP - STLA Small che molto avrà in comune con la neo-eletta auto dell’anno Jeep Avenger. Il secondo modello potrebbe essere proprio la microcar realizzata per gentile concessione dei cugini d’oltralpe. E qui, qualche informazione in più arriva dai Automotive News Europe, secondo cui il primo quadriciclo di Fiat potrebbe differenziarsi dalla Citroën Ami grazie a dettagli estetici più raffinati (tra cui una nuova mascherina frontale con logo FIAT a caratteri cubitali, come visibile nella nostra ricostruzione), oltre che per l’aggiunta di un tetto in tela (omaggio alla prima Topolino) in luogo del tetto in cristallo in dotazione sulla francese. A conferma di queste indiscrezioni sono le testimonianze di alcuni responsabili dei concessionari, a cui Fiat avrebbe già mostrato il modello in anteprima.

La Fiat 500 A Topolino del 1936

Fiat Topolino 2023: quando arriva, motore e autonomia

La data di uscita della nuova Fiat Topolino (se davvero si chiamerà così) non è ancora stata comunicata, ma i rumor e i report ci portano a ipotizzare un debutto a stretto giro, forse già entro la primavera. Del resto, le modifiche al progetto Ami dovrebbero limitarsi solamente all’estetica, lasciando inalterata la parte meccanica. Dunque, è lecito aspettarsi che il motore della Fiat Topolino elettrica del 2023 sia lo stesso di Ami, capace di sviluppare 6 kW (8 CV) di potenza, con un’autonomia di 75 km resa possibile da un pacco batterie da 5,5 kWh. Come la cugina francese, anche la piccola microcar italiana dovrebbe essere facile da ricaricare, tanto dalle colonnine pubbliche quanto da una comune presa domestica, in circa 2 ore e mezza. Anche le dimensioni della nuova Fiat Topolino dovrebbero ricalcare quelle di Citroen Ami, con una lunghezza di soli 2,41 m a fronte di un abitacolo capace di accogliere due passeggeri.

Fiat Topolino: la nuova regina delle città italiane?

Come anticipato, il mercato delle microcar elettriche è in continua ascesa e Stellantis non vuole lasciarsi perdere l’occasione di dominarlo con una gamma sempre più completa articolata su più marchi. Nel 2022, Citroen Ami ha registrato 3.614 unità vendute solamente in Italia, totalizzando 10.000 ordini dal lancio (avvenuto nell’aprile del 2020). La produzione di Fiat Topolino dovrebbe avvenire nello stabilimento di Kenitra, in Marocco, che dal 2020 a oggi ha sfornato qualcosa come 30.000 tra Ami e Rocks-e. Le previsioni di Stellantis per il 2023 sono di replicare (e, anzi, superare) questi valori, in un solo anno, arrivando a un regime di 35-40.000 vetture ogni 12 mesi. È evidente che la parte del leone, tra i tre modelli, la farà proprio la Fiat Topolino, destinata a raccogliere adesioni soprattutto nelle strette viuzze delle città italiane.