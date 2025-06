Firenze, Mazda apre l’Expo delle Eccellenze del Made in Italy

Ascolta ora 00:00 00:00

Fuori è un forno. Piazza della Signoria è un mosaico umano fatto di turisti boccheggianti, ombrelli parasole e bottigliette d’acqua vendute a peso d’oro. Firenze non fa sconti in questo inizio giugno: l’afa è opprimente, il traffico congestionato, muoversi è un’impresa tra i budelli fiorentini e i lavori incorso. Ma basta varcare l’ingresso di Palazzo Vecchio per cambiare dimensione. Dentro la Sala d’Arme si respira — oltre all’aria condizionata — un’Italia diversa: fatta di idee, progetti e visioni a lungo termine.

È qui che Mazda Italia ha scelto di inaugurare la prima tappa dell’Expo nazionale delle Eccellenze italiane,evento nato in collaborazione con l’Associazione Eccellenze Italiane per raccontare, città dopo città, le storie virtuose del Paese. Il titolo della giornata, “Feel Rouge – Storie che ci legano”, è il filo conduttore che unisce impresa, sostenibilità, territorio e cultura in un racconto collettivo che coinvolgerà anche Roma e Milano nei prossimi mesi.

La conferenza stampa di apertura ha visto la partecipazione di Roberto Pietrantonio, amministratore delegato di Mazda Italia, affiancato da Pasquale Terracciano, ambasciatore e direttore generale per la diplomazia pubblica del MAECI, Antonio Parenti, capo della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, e Fausta Bergamotto, sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Con loro, anche Massimo Lucidi, presidente dell’Associazione Eccellenze Italiane, e numerosi imprenditori e rappresentanti del mondo accademico e culturale.

“Il nostro obiettivo è valorizzare chi, ogni giorno, contribuisce concretamente al progresso sostenibile del Paese”, ha dichiarato Pietrantonio. “Per Mazda non si tratta solo di produrre auto, ma di partecipare attivamente alla costruzione di un’Italia migliore”.

Cuore dell’evento è la mostra multimediale interattiva allestita nella stessa Sala d’Arme, accessibile gratuitamente fino al 9 giugno. Un percorso immersivo che racconta l’identità del brand e i suoi valori, con un focus su sostenibilità, artigianalità e bellezza italiana. In esposizione anche un esemplare della celebre Mazda MX-5, che celebra nel 2024 i trent’anni di presenza in Italia.

Accanto, pannelli, video e installazioni che illustrano come Mazda interpreti oggi la sfida ambientale, tra design, tecnologia e radici culturali.

All’uscita, il caldo è sempre lo stesso, ma resta addosso qualcosa di diverso: l’impressione che in mezzo alla confusione, all’afa e al turismo di massa, ci sia ancora spazio per riflettere — e progettare — il futuro.