La flotta elettrica di Audi per monitorare e proteggere l’ambiente

Una flotta BEV di Audi Q4 e-tron a disposizione di appassionati e turisti, appositamente equipaggiate con rilevatori mobili che diventa un vero e proprio “termometro” d’ambiente in grado di suggerire misure per la tutela territoriale e generare consapevolezza nel pubblico. Stiamo parlando di "Mountain Progress Lab", lo Smart Hub polifunzionale di Audi istituito nel cuore di Madonna di Campiglio. Un luogo dedicato allo smart working in una località che ospita una charging station a 360°, grazie all’installazione della stazione di ricarica ad alta potenza Ewiva da 100kW. In occasione della seconda edizione dell’evento “Mountain Beat Festival. Vibrazioni ad alta-bassa frequenza”, Audi ha fatto il punto sul progetto. Noi siamo andati a Madonna di Campiglio per scoprire le novità a riguardo.

La flotta BEV

Utilizzando sensori specializzati, la flotta BEV può rilevare importanti indicatori ambientali, come le variazioni di temperatura, la pressione atmosferica, l'umidità dell'aria, la presenza di biossido di azoto e la concentrazione di polveri sottili (PM2.5 e PM10), oltre ai flussi di traffico lungo le Eco-routes, zone campione definite in collaborazione con le autorità locali. Durante oltre 200 ore di rilevamenti per testare i sensori mobili e raccogliere i primi dati, sono stati percorsi quasi 8.800 km. Grazie ai 24 sensori installati nei veicoli, sono stati raccolti 1.070 dati geolocalizzati sulla qualità dell'aria e 7.490 dati su temperatura, umidità, NO2, PM2.5, PM10 e pressione atmosferica. Le informazioni raccolte grazie all'iniziativa vengono analizzate per consentire all'Amministrazione di Campiglio di prendere decisioni ambientali più efficaci nella gestione dei flussi turistici. L'obiettivo è promuovere un turismo più distribuito nel tempo e nello spazio, valorizzando tutte le stagioni dell'anno e le aree meno frequentate. Per tutto il percorso si viene guidati da un sistema di intelligenza artificiale che dialoga con i turisti in merito alle loro abitudini ambientali.

La raccolta dati e la sfida ambientale

La raccolta dei dati procede secondo il piano stabilito, è in corso la costruzione dell'infrastruttura di ricarica ad alta velocità di Ewiva a supporto dell'iniziativa che si aggiunge alle infrastrutture già attivate nell'area di Campiglio e Pinzolo da Audi Italia, comprendenti cinque stazioni di ricarica tra colonnine Enel X Way e Audi recharge, sono stati installati quattro sensori fissi per la raccolta dati sulle varie rotte, la campagna di rilevazione durerà ulteriori 30 giorni, sono attive quattro eco-routes: Colarin - Centro, Smart Hub - Patascoss, Smart Hub - Malghette e Smart Hub - Vallesinella, sei auto e un van sono a disposizione del progetto. All'evento ha partecipato anche l'alpinista Hervè Barmasse il quale ha parlato di una vera e propria sfida ambientale della Casa di Ingolstadt che parte proprio dalle montagne. Secondo Barmasse si tratta dei luoghi che invitano ad un progresso migliore capace di cambiare le abitudini dell’uomo per un futuro migliore e più pulito.

I valori di Audi

Abbiamo dialogato con Massimo Faraò, direttore marketing di Audi Italia, il quale ci ha raccontato come la casa dei quattro anelli abbia studiato la propria strategia "sull'avanguardia della tecnica, rappresentando i propri valori di performance, tecnologia, innovazione, ricerca e sviluppo, e digitalizzazione. Questi sono i valori che abbiamo sempre perseguito e che continuiamo a promuovere con crescente impegno. Tuttavia, a questi valori fondamentali, abbiamo deciso di affiancare nuovi elementi che vogliamo sottolineare in maniera più marcata: la responsabilità sociale". Faraò ha poi affermato: "L'azienda si è posta l'obiettivo non solo di sviluppare e produrre veicoli al 100% elettrici, ma anche di creare un ciclo industriale perfettamente integrato nella neutralità tecnologica. A questo si aggiunge l'importante tema della rigenerazione dei materiali e della rigenerazione tecnologica, creando un ciclo virtuoso nella gestione industriale e del prodotto. Questo luogo rappresenta i valori che la nostra marca vuole esprimere in termini di responsabilità, non solo verso chi guida le nostre vetture, ma anche verso la comunità che le circonda.