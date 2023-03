Ford Explorer 2023: tutto nuovo, diventa 100% elettrico per l’Europa

Era stato annunciato già da diversi mesi e oggi è finalmente stato presentato il primo veicolo 100% elettrico di casa Ford, pensato specificamente per l’Europa e costruito proprio nel vecchio continente. Si affianca a Mach-e, lato alimentazione, ma rispetto a questa diventerà un’auto di più larga diffusione, con un prezzo di partenza che – in attesa della conferma – è atteso sotto ai 45 mila euro, con un’autonomia prossima ai 500 km e trazione posteriore o integrale.

Tutto nuovo

L’icona del suv americano è pronta a cambiare faccia, esportando in Europa il suo DNA ma in “salsa” elettrica, seguendo il processo evolutivo dell’ambito automobilistico. Lascia alle sue spalle i grossi e potenti V6 e V8, adottando una nuova meccanica nativa elettrica, lontana parente della già nota piattaforma MEB in dote al Gruppo Volkswagen. La casa americana ha però rivisto le logiche di funzionamento, la robustezza, i motori e la trazione per sposare lo spirito avventuriero del celebre suv dell’Ovale Blu. Ci si aspettano powertrain elettrici intorno ai 350 CV a trazione integrale, ma non si esclude la possibilità di vedere versioni a due ruote motrici, al posteriore. Sotto al punto di vista della ricarica, tramite rete ultra-fast, Ford dichiara dei tempi di ricarica, da 10 all’80% in circa 25 minuti. Non sono ancora state comunicate informazioni riguardo al pacco batteria, ma potrebbe trattarsi della stessa soluzione impiegata anche su ID.4 e ID.5, con 82 kWh di capacità lorda e una potenza di ricarica massima di 135 kW.

Design convincente

In attesa di maggiori dettagli tecnici, non possiamo non apprezzare il design proposto con la presentazione internazionale di oggi. Forme massicce, linee decise e muscolose che riprendono lo stile del celebre modello americano, con oltre 32 anni alle spalle. Il frontale risulta così imponente, con un profilo piuttosto verticale al cui centro si staglia la nuova griglia schermata, sovrastata dalla scritta “Explorer”. Ai lati i nuovi gruppi ottici a matrice di led, dal design inedito ma che richiama gli stilemi tipici di Explorer. Le forme squadrate superiori trovano un corrispondente estetico nella zona inferiore del paraurti, dove si trova un piccola presa d’aria e delle modanature silver.

Lateralmente conferma invece la tipica forma dei SUV, con l’abitacolo che si erge squadrato sopra al corpo vettura e con un passo importante, come testimoniano le ruote posteriori molto vicine al paraurti, con un piccolo sbalzo. I grossi cerchi da 19 a 21” riempiono i passaruote, oltre a presentare un design inedito aerodinamico. La zona inferiore della fiancata è caratterizzata da modanature scure, per sottolineare l’indole avventuriera, pronta a sporcarsi anche lontano dall’asfalto. Il terzo montante è poi annegato nei colori scuri del lunotto (sarà completamente trasparente per le versioni Premium), facendo così sembrate il tetto flottante sul corpo. Posteriormente invece, si ritrovano le forme squadrate delle luci a led, con la modanatura nera lucida che collega idealmente i fari. La coda è raccolta, con un lunotto sottile e incastonato sotto allo spoiler, mentre nella zona inferiore si ritrovano gli inserti color silver. Parlando invece di dimensioni, nuova Ford Exlorer Elettrica è lunga 4,46 metri, larga 1,87 m ed è alta 1,60 m, mentre il passo è di ben 2,76 m.

Interni tecnologici e di qualità

Tutto nuovo anche all’interno, dove la casa americana propone un linguaggio stilistico innovativo rispetto al passato, ridisegnando da zero il concept dell’abitacolo. La digitalizzazione sovrasta su tutto, con il grosso display centrale da ben 15” orientabile fino a 30°, da cui controllare tutti gli aspetti della vettura: è presente il nuovo software Sync Move, iper connesso, con sim dati integrata e mirroring wireless per i dispositivi mobili. Ci sono poi tanti vani porta oggetti in mezzo al tunnel centrale (di cui uno nascosto letteralmente sotto allo stesso schermo del sistema multimediale, se collocato nella sua posizione più bassa) , con due porta bevande, ricarica wireless per smartphone e grande vano porta oggetti sotto al poggia braccio, rifinito in morbida moquette. Può accogliere fino a 17 litri di spazio, con bottiglie da 1,5 litri o laptop con schermo da 15”. I comandi del clima sono poi stati aggiunti nella zona inferiore del display, così da essere sempre a portata di mano, nonostante siano integrati sullo schermo.

Di impatto i nuovi sedili in tessuto Sensico che replica l’effetto della pelle, con finitura trapuntata a vista e dall’aspetto decisamente premium, dotati di regolazioni elettriche, riscaldabili e, molto probabilmente anche ventilati. Di fronte al guidatore non mancherà poi una strumentazione digitale da circa 5”, da cui controllare tutti i parametri della vettura e in grado di proiettare le informazioni riguardo alla marcia o alla navigazione. Sarà anche presente l’illuminazione lounge a led per l’abitacolo, donando maggior prestigio agli interni. Rispondono poi presente anche gli ADAS di livello 2, con cruise control adattivo, mantenitore attivo della corsia, cambio automatico della corsia in autrostrada, lettore segnaletica verticale e orizzontale, telecamere perimetrali, sensori di parcheggio, assistenza al parcheggio e molto altro che scopriremo nelle prossime settimane. L’abitacolo appare spazioso, con margine per tutti e cinque i passeggeri, oltre ad un vano di carico a partire da 450 litri, fino a 1.500 litri abbattendo la seconda fila di sedili.

Ford Explorer EV sarà prodotto in Europa negli stabilimenti Ford e sarà disponibile a partire da fine 2023. In attesa del debutto è possibile simulare un test drive virtuale tramite il sito ufficiale di Ford, per vivere a 360 gradi l’esperienza a bordo del nuovo suv elettrico della casa americana.