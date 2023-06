Ford inaugura il futuristico Electric Vehicle Center: ecco cos'è

Ford ha inaugurato a Colonia, In Germania, il nuovo Electric Vehicle Center. Parliamo di un futuristico polo produttivo dedicato alle auto elettriche e alle tecnologie “green” dedicate al mercato del Vecchio continente.

Investimenti per oltre 2 miliardi di dollari

In questa fabbrica verrà realizzata la nuova generazione di vetture a zero emissioni della Casa dell’Ovale Blu destinata a milioni di clienti europei, frutto di un massiccio piano di investimenti del valore di oltre due miliardi di dollari. Il nuovo stabilimento nasce dalla conversione dello storico impianto di Niehl, situato a Colonia e potrà contare su operai altamente specializzati nella produzione di auto 100% elettriche e di tecnologie inerenti alla mobilità sostenibile.

Si partirà con il nuovo Explorer

L’ambizioso progetto si estende su una vasta area di oltre 125 ettari che ospita una inedita linea di produzione, assemblaggio di batterie e avveniristiche attrezzature e automazioni. Qui nasceranno modelli come l’attesissima nuova generazione del Ford Explorer 100% elettrico, seguito da un inedito crossover, sempre a zero emissioni, mentre la capacità produttiva annuale supererà i 250.000 veicoli elettrici. Ricordiamo che la gamma del Costruttore americano comprende anche altri due modelli elettrici di grande spessore come la Mustang Mach-E, l’E-Transit e il pick-up F-150 Lightning,

L’evoluzione di Ford in Europa

La produzione europea di Ford ha subito nel corso degli anni una costante evoluzione che è arrivata ai giorni nostri con l’apertura del nuovo Electric Vehicle Center. L’attività produttiva a Colonia targata Ford è iniziata infatti nel lontano 1930, diventando fin da subito il cuore dell’industria automotive tedesca e europea. In questa storica fabbrica sono stati costruiti modelli iconici come la Ford Model A, la Taunus, la Capri, la Granada e la mitica Fiesta. In oltre 90 anni di onorata carriera, l’impianto Ford di Colonia ha visto nascere dalle proprie linee di produzione oltre 18 milioni di auto, diventando uno delle fabbriche della Casa dell’Ovale blu più efficienti di tutto il globo, garantendo la mobilità quotidiana a milioni di cittadini europei.

Efficienza al primo posto

Per aumentare l’efficienza produttiva, l’impianto di Colonia può contare ora su l’utilizzo di processi digitali che gestiscono in maniera ottimizzata macchine, veicoli e lavoratori. Non mancano sistemi di trasporto autonomi, gestione dei big data in tempo reale e robot dotati di autoapprendimento. Tutti questi sistemi garantiscono un’ottimizzazione del tempo e un’elevata qualità costruttiva. Tuttavia, queste sofisticate tecnologie non puntano a sostituire l’apporto umano, anzi permettono di implementare al meglio l’uso di manodopera altamente specializzata e qualificata.

Obiettivo neutralità dal carbone

L’obiettivo di Ford è quello di raggiungere, entro il 2035, la neutralità carbonica in tutta la sua produzione europea, compresi i settori logistici e di fornitura. Tutto questo diventerà realtà grazie alla drastica riduzione di energia e di emissioni tramite l’uso di inediti processi, macchinari e tecnologie. Ad esempio, tutta l’elettricità e il gas naturale utilizzati nell’impianto risultano carbon neutral, perché si tratta di elettricità e biometano certificati al 100%. Il fornitore locale di energia garantisce la compensazione delle emissioni corrispondenti dell’impianto di assemblaggio: il calore viene infatti prodotto da una centrale elettrica esterna e da un impianto di incenerimento dei rifiuti che successivamente viene fornito alla fabbrica utilizzando una specifica rete di vapore.