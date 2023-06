Ford Mustang GT4, la nuova supercar da competizione debutta tra i cordoli di SPA

Dopo aver presentato ufficialmente la Ford Mustang GT3 in occasione della mitica 24 Ore di Le Mans, la Casa dell’Ovale blu ha svelato una nuova vettura da competizione su base Mustang. Stiamo parlando della nuova Ford Mustang GT4, mostrata in anteprima il 28 giugno alle ore 14.00 tra i cordoli dell’iconico circuito di Spa-Francorchamps che si trova in Belgio.

Svelata alla 24 Ore di Spa

La Mustang torna quindi protagonista in occasione di una importantissima gara Endurance come la CrowdStrike 24 Ore di Spa, per mostrare al grande pubblico di appassionati una versione che parteciperà alle competizioni internazionali della categoria SRO GT4, dove la Casa dell’Ovale blu è entrata per la prima volta nel 2017.

Basata sulla Mustang Dark Horse 2024

Proprio come la “sorella” GT3, anche la nuova Mustang GT4 è stata realizzata sull’incredibile base della Mustang Dark Horse 2024. Dal punto di vista estetico, la GT4 sfoggia una livrea colorata e dal forte impatto visivo, ispirata a quella di Troy Lee Designs per la Mustang GT3 e il SuperVan 4.2. Ricordiamo che Troy Lee è riconosciuto come uno dei principali designer specializzati nella realizzazione di livree nel motorsport internazionale.

Mark Rushbrook, Global Director di Ford Performance Motorsports ha dichiarato:

La Mustang GT4 è una componente fondamentale della nostra gamma di auto da corsa. La sua collocazione tra la Mustang GT3 e la Mustang Dark Horse R, che verrà presentata a breve, consente al marchio di posizionarsi nelle competizioni motoristiche a tutti i livelli ed è una parte importante del nostro programma dedicato ai clienti. Con questa nuova versione, basata sul nuovo modello Dark Horse di settima generazione, abbiamo alzato l’asticella e siamo pronti a sfidare tutti i nostri concorrenti nel mondo delle corse.

Una supercar da corsa per tutte le stagioni

La Ford Mustang si conferma il modello della Casa americana a vantare il maggior numero di successi nel mondo del motorsport, infatti la vettura ha corso sui circuiti più famosi di tutto il mondo, da Daytona a Bathurst, inoltre grazie alla sua versatilità risulta un’auto da corsa accessibile a tutti, a partire dagli appassionati dei track-day nei weekend, fino ai piloti delle gare GT.

Allargata la collaborazione con Multimatic

Con questo inedito modello da competizione, la divisione Ford Performance allarga ulteriormente la sua collaborazione con Multimatic, azienda che realizzerà ogni esemplare del modello da corsa. I motori da V8 Ford Coyote della Mustang GT4, sempre sviluppati da Ford Performance - saranno costruiti nell’impianto di Dearborn, in Michigan.

Christian Hertrich, Motorsports powertrain manager di Ford Performance, ha dichiarato:

Siamo orgogliosi di collaborare con tanti grandi partner nei programmi per lo sviluppo di veicoli da corsa e poter sviluppare internamente il motore per la Mustang GT4 è qualcosa di davvero speciale. Abbiamo una grande squadra al lavoro e non vedo l’ora che i fan della Mustang vedano la Mustang GT4 in azione.

Comparto tecnico al Top

Sempre dal punto di vista tecnico, sottolineiamo che la GT4 può contare sull’uso di ammortizzatori Multimatic DSSV, di un cambio Holinger dog-ring, a cui si aggiungono leve al volante con azionamento pneumatico. Il corpo vettura vanta invece la presenza di pannelli in fibra naturale e di un esclusivo trattamento aerodinamico sviluppato appositamente per rispondere alle esigenze prestazionali della categoria GT4.