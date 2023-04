Ford Mustang, è lei l’auto sportiva più venduta negli ultimi 10 anni

Un nome quasi leggendario, che definisce più una categoria di auto sportive più che il modello stesso. Ben sette generazioni di modelli, dal 1964 ad oggi, con l’ultima che è stata presentata proprio dal 2022. Un simbolo dell’automotive americano, protagonista di film, spot televisivi, uno status symbol più che un veicolo. Ford Mustang può essere quasi definita un’auto senza tempo che ha fatto registrare un altro primato, oltre alla lunga lista di traguardi raggiunti in tutta la sua storia. Negli ultimi 10 anni è stata infatti l’auto sportiva più venduta al mondo.

Ford Mustang, la sportiva più venduta

Alla vigilia delle 60 candeline, la celebre vettura americana è riuscita a diventare la sportiva più venduta dell’ultimo decennio, come testimonia l’analisi condotta da Ford sui dati di immatricolazione di S&P Global Mobility.

"Siamo orgogliosi dell'intera famiglia Mustang, di ciò che rappresenta per Ford e soprattutto per i nostri fan e clienti appassionati di tutto il mondo", ha dichiarato Dave Bozeman, Vice Presidente della divisione Enthusiast Vehicles di Ford Blue e Ford Customer Service. "Il nostro impegno globale di distribuire Mustang, da Atlanta ad Adelaide e oltre, ha fatto guadagnare alla pony-car il primato di auto sportiva più venduta al mondo negli ultimi dieci anni".

Come sembra lecito aspettarsi, gli States rimangono l’habitat naturale dell’auto, con un significativo 78% delle vendite totali. In grande crescita però anche nel mercato tedesco e britannico, dove si è registrato rispettivamente un aumento del 17 e 14%, stesso valore anche in Svizzera, mentre il tutto il Medio Oriente la crescita registrata è del 7,4%.

La nuova Mustang

La settima declinazione della Pony-Car a stelle e strisce segna un netto cambiamento rispetto al passato, con una piattaforma, set-up, tecnologia e piacere di guida mai raggiunti prima. Non perde i suoi valori principali, come design, sound e prestazioni, potendo sempre vantare su un look muscoloso, audace, deciso e immediatamente riconoscibile. Lato meccanico, la piattaforma è stata notevolmente rinforzata per assicurare prestazioni di più alto livello, a braccetto con l’immancabile V8 Coyote da 5.0 litri (Mustang GT), affiancato dal 2.3 Ecoboost. Tra le chicche recentemente introdotte si segnala il Remote Rev, che attiva il motore dell’auto a distanza, dal telecomando, per scaldare la meccanica prima di inserirsi in auto (pratica già vista, soprattutto oltre oceano) e anche l’Electronic Drift Brake, il nuovo sistema che consente di cimentarsi in scenografici drift senza dover, necessariamente, essere dei piloti professionisti.

Nuova edizione anche la Mustang Dark Horse, la versione più sportiva e focalizzata sulla pista di sempre. Design, assetto e appendici aerodinamiche sono specifiche per questo modello, il cui 5.0 V8 specificamente elaborato raggiunge la potenza massima registrata per questa icona americana (al momento si sa solo che supererà i 500 CV). Differenziale Torsen, trasmissione automatica o manuale, ruote inedite e sospensioni innovative la rendono la punta di diamante della gamma Mustang.

C’è anche Elettrica

Dal 2021, la famiglia Mustang ha abbracciato anche il mondo dell’elettrico con la Mustang Mach-E, la versione crossover 100% elettrica che incarna i principi chiave del modello. Chiaramente rivista in ottica crossover, Mach-E rappresenta l’interpretazione di Ford dell’elettrico ad alte prestazioni, con potenze fino a 487 CV e una dotazione di bordo di altissimo livello. Anche il design presenta i principi estetici della famiglia Mustang, come la griglia anteriore, il logo, la silhouette del posteriore e la firma luminosa a led nel retro. Commercializzata in oltre 39 paesi, sono state circa 150 mila le unità di Mach-E distribuite in tutto il globo, puntando all’obiettivo delle 600 mila auto elettriche entro il 2023 e ben 2 milioni nel 2026.