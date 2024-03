Ford Mustang Mach-E GT, la prova del SUV elettrico da 487 CV

Si chiama Ford Mustang ma non è l'auto che pensate. No, perchè oltre a questo bisogna aggiungere anche "Mach-E AWD GT". E tutto cambia. La celebre Muscle Car dell'ovale blu rinasce, ma in modo radicale. Da sportiva due porte bassa, aggressiva e "vecchia scuola", diventa un concentrato di tecnologia, alimentata a batteria e a trazione integrale e - ancor più dirompente - muta la forma della carrozzeria. Ebbene si, il mito si piega al volere del mercato, per offrire quella tipologia di auto tanto richiesta e apprezzata in tutto il mondo. E così è servita la nuova Mustang Mach-E in versione GT che, come nell'originale sportiva americana, va a siglare la configurazione più potente e sportiva.

L'auto più moderna e avanzata nella gamma del brand, sempre più deciso a "spingere" verso l'alto di gamma piuttosto che seguire la tradizione, avendo anche da poco rimosso dalla produzione la mitica Fiesta. La potenza non manca con 487 CV e la bellezza di 850 Nm di coppia, scaricati a tetta da tutte e quattro le ruote, grazie alla trazione integrale, così come non manca il divertimento alla guida. Il prezzo? Si parte da 83.150 euro.

Design e dimensioni

Ford rompe con il passato e si butta a capofitto nel mondo dei suv/crossover sportivi, proponendo una tipica forma da coupè, con la linea del tetto che discende fino alla coda. Non mancano però i tratti stilistici volti ad evidenziare la muscolosità della linea, elemento tipico della Mustang. Il cofano è infatti dotato di nervature, mentre il passaruota posteriore appare massiccio e “gonfio”, grazie ad una linea di tensione. Il frontale è squisitamente Mustang, con il gruppo ottico a matrice di led adattivo, dalla firma luminosa che richiama a gran voce quello già visto sulla celebre sportiva. Lo stesso vale anche per le luci posteriori, con i tre tratti verticali e il logo GT in bella vista. Tornando davanti, la mascherina è ora completamente schermata, mentre nella zona più bassa appare una griglia con paratie mobili, che si aprono o si chiudono a seconda delle esigenze di raffreddamento del motore anteriore.

Grande attenzione anche all’aerodinamica, con deflettori e altre soluzioni interessanti come il fondo completamente carenato o la totale assenza delle maniglie sulle portiere: al loto posto due pulsanti che attivano un meccanismo elettroattuato. Sul montante del guidatore è anche presente una pulsantiera touch per poter aprire la vettura tramite pin. È anche dotata di chiave digitale. Non mancano poi dei grandi cerchi in lega da ben 20”, dal design specifico, così come gli pneumatici, sviluppati appositamente per questo modello, dai quali si intravede il nuovo impianto frenante maggiorato, con dischi da 380 mm all’anteriore e pinza monoblocco a 4 pistoncini sviluppata da Brembo. Notevoli le dimensioni, toccando ora i 4,87 m di lunghezza per 1,88 m di larghezza e 1,60 m di altezza. Cresce ovviamente il peso, a quota 2.250 kg in ordine di marcia.

Interni e tecnologia

L’abitacolo ci consente di fare un grande salto nel futuro rispetto agli altri modelli della casa americana. Il tratto minimal predomina sull’ergonomia, sebbene non venga particolarmente sacrificata. Tutto è giustapposto e apprezzo notevolmente anche la qualità costruttiva: ottimi assemblaggi e materiali, per ricreare un effetto tipicamente premium. Al centro della plancia spunta il nuovo sistema Sync 4 di Ford, con un display da ben 15,5 pollici disposto verticalmente, da cui comandare ogni parametro della vettura. Dispone di connettività wireless con Android ed Apple ed è piuttosto semplice da usare: fluido e rapido, mette a proprio agio dopo pochi utilizzi. C’è l’assistenza vocale Alexa e non manca l’impianto audio B&O ad alta potenza, con dieci altoparlanti. Il volante è in pelle ed ergonomico e attraverso questo si visualizza la piccola strumentazione digitale disposta orizzontalmente.

Tanti poi i vani dove riporre oggetti, soprattutto nel tunnel centrale, che presenta due piastre per la ricarica ad induzione del telefono, due porta bevande, altre tasche porta oggetti e il bracciolo centrale, sotto al quale si nasconde un altro pozzetto. L’abitacolo è anche molto luminoso grazie alla presenza dell’imponente tetto panoramico. Buone le sedute, sportive e abbastanza contenitive, sebbene si potrebbero utilizzare delle sponde più pronunciate per la seduta, per non rischiare di scivolare sulla poltrona. Sono anche regolabili elettricamente e riscaldabili, così come il volante. Nel retro lo spazio non manca, sebbene il pavimento rialzato per via della batteria costringa ad un angolo abbastanza accentuato con le ginocchia. Il pavimento posteriore è completamente piatto e non mancano bocchette d’aerazione o prese USB. Nella norma poi il bagagliaio, a partire da 400 litri ai quali si aggiungono ulteriori 100 litri per il vano nascosto sotto al cofano anteriore, molto utile per nascondere i cavi di ricarica o altri accessori.

Prova su strada

Bastano poche curve per capire che Mustang Mach-E GT fa davvero sul serio. Lo sterzo è carico, corposo e abbastanza diretto mentre l’assetto è letteralmente granitico. Anche nelle modalità più docili, palesa un'indole sportiva piuttosto marcata, forse anche troppo. L’assorbimento delle buche è limitato, sbilanciandosi molto verso un set-up che premia la tenuta di strada e la maneggevolezza. Nonostante infatti i suoi 2.250 kg in ordine di marcia, si rivela essere piacevolmente stabile in curva e precisissima in ingresso, senza manifestare alcun rollio o coricamento laterale. L’auto rimane sempre piatta in percorrenza di curva. Anche il pedale del freno è stato ben tarato, restituendo un ottimo feeling, sincero, non spugnoso e capace di eguagliare le prestazioni sorprendenti dell’impianto frenante Brembo.

La potenza, pur non essendo mostruosa – essendo ormai abituati a valori superiori a 600 CV per i veicoli elettrici – con i suoi 487 CV, è supportata da un’incredibile ondata di coppia, ben 850 Nm. Essendo disponibili all’istante, nelle modalità Untame e Untame Plus (il cui utilizzo è consigliato solo in pista) riesce letteralmente a mozzare il fiato. La partenza da fermi è bruciante, come testimoniano i soli 3,7 secondi necessari per toccare i 100 km/h, fino ad una velocità massima di 200 km/h. Con la seconda modalità, si disattivano anche i controlli e allora quasi tutta la potenza massima viene inviata all’asse posteriore, così da farci esibire in fumanti traversi. Il comportamento è palesemente sovrasterzante, ma facilmente gestibile grazie alla trazione presente anche sull’asse anteriore. Mustang Mach-E GT sa come farci divertire in sicurezza, dando sempre quel sano brivido di potenza indomabile. Il tutto è accompagnato da un sound artificiale dei motori che però mi sento di apprezzare, essendo capace di avvolgere l’esperienza di guida in maniera docile, ma non troppo invasiva.

Autonomia e ricarica

Ford dichiara un valore di autonomia in ciclo WLTP di 500 km per questo modello. L’abbiamo provata con temperature piuttosto rigide, nell’ordine dei tre o quattro gradi. Una situazione penalizzate per le auto elettrificate. Il valore di consumo medio registrato è stato di circa 20 kWh/100km in ambito urbano con guida normale, capace poi di scendere a 18,5 kWh/100 km con guida accorta e modalità Eco, che si traducono rispettivamente in un’autonomia teorica cittadina di 440 e 475 km. Tuttavia, basandoci sull’indicatore e sui chilometri realmente percorsi, in queste condizioni non ci siamo potuti spingere troppo oltre i 390 km, chiaramente guidando anche in maniera sportiva e allegra. Con temperature più calde e guida normale, non dovrebbe essere impossibile raggiunge i 450 km. La piattaforma a 400 V di Mustang Mach-E supporta ricariche in corrente continua fino a 150 kW (40 minuti per passare dal 10 all’80%), mentre in corrente alternata tocca una quota massima di 11 kW.

Prezzi e considerazioni finali

Il listino di Mustrang Mach-E parte da una base di 60.150 euro per la versione con batteria ridotta e 269 CV di potenza. Si sale poi a 68.150 euro per la versione con motore posteriore e batteria maggiorata, ma in allestimento Premium, mentre per la nostra GT a trazione integrale, il prezzo sale fino a 83.150 euro.

Mustang Mach-E GT convince soprattutto per l’aspetto dinamico, con un assetto e un’erogazione che può letteralmente stupire. Con lei ci si può divertire veramente e l’indole sportiva non è una semplice facciata, trovando fondamenta solide una volta messi alla guida. Se solo avesse un listino più accattivante e uno sterzo più diretto, potrebbe seriamente diventare un qualcosa di singolare all’interno della sua categoria di prezzo, dove però si trova anche Tesla Model Y Performance, a partire da 56.

970 euro, ma con batteria più compatta e un assetto meno premiante in termini di dinamica di guida.