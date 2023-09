Ford Ranger, il pick-up americano diventa anche plug-in hybrid

Un pick-up americano che piace tanto anche agli europei, questo è l'identikit tipico del Ford Ranger che si sta rinnovando. Nel 2025 la sua gamma si arricchirà di una nuova versione plug-in hybrid, per la prima volta nella sua storia. Questa inedita motorizzazione cercherà di coniugare la potenza della propulsione elettrica alla versatilità e alla praticità tipiche di questo veicolo, gettonatissimo anche come mezzo da lavoro.

Il lancio della nuova versione

Dunque, lo sbarco sul mercato della nuova Ford Ranger plug-in hybrid non è immediato, ma ben programmato. Quel giorno segnerà un solco nella storia del modello, che rafforzerà la propria gamma con una versione richiesta. Ovviamente, questo veicolo sarà totalmente integrato nell'universo connesso di Ford Pro, per quanto riguarda i servizi di ricarica, soluzioni software e assistenza, garantendo alle aziende di massimizzare la produttività assecondando la transizione energetica.

Il powertrain della Ford Ranger ibrida plug-in si affida a un motore turbo benzina 4 cilindri di 2.3 litri e a un’unità elettrica. Una scelta che permette di scatenare la coppia più elevata dell’intera gamma, oltre ad avere un’autonomia di 45 km in elettrico puro e un significativo taglio delle emissioni. Le prestazioni in fuoristrada e la capacità di traino di 3.500 kg collocano questo mezzo allo stesso livello delle varianti a gasolio attualmente disponibili, merito di una piattaforma studiata per integrare sistemi elettrificati. Infine, le modalità di guida sono quattro: Auto EV Mode; EV Now Mode; EV Later Mode; ed EV Charge Mode.

Ford Pro Power On-Board

La Ranger PHEV è provvista anche di sistema Pro Power On-Board, che permette di ricaricare o alimentare un ampio ventaglio di strumenti, sia da lavoro (compressori e trapani) che per svago, come televisioni o altri dispositivi. Questa tecnologia funziona come un generatore a bordo, agevolando i professionisti che usano accessori alimentati da energia elettrica o chi semplicemente desidera vivere un'esperienza off-road.