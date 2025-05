Formula 1 a Imola: tenori, sbandieratori e DJ set

autodromoimola.it

Il Gran Premio di Formula 1 del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, in programma domenica 18 maggio all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, si aprirà con un ricco programma di eventi tra cultura, spettacolo e partecipazione civica.

L’Inno nazionale con i tenori della Fondazione Pavarotti

A dare il via ufficiale al weekend di gara sarà l’esecuzione dell’Inno di Mameli, affidata a sei giovani tenori selezionati dalla Fondazione Luciano Pavarotti: Davide Battiniello, Manuel Miro Caputo, Paolo Delai, Oronzo D’Urso, Emanuele Pellegrini e Davide Tuscano. La Fondazione, creata per onorare la memoria del grande tenore modenese, sostiene e promuove giovani talenti del belcanto in Italia e nel mondo.

Sbandieratori in griglia: simboli dei piloti e dei rioni di Faenza

Subito prima dell’inno, sarà la volta degli sbandieratori e musici del Gruppo del Niballo di Faenza. In pista scenderanno 40 sbandieratori, 10 chiarine e 10 tamburini con una coreografia realizzata per l’occasione. Le bandiere rappresenteranno i 20 Paesi dei piloti in gara e i cinque rioni faentini. L’esibizione richiama la tradizione del Palio del Niballo, che ha origini nel Medioevo ed è stato rilanciato in forma moderna dal 1959.

I Grid Kids scelti dalle scuole di Imola

Anche i giovani saranno protagonisti in griglia. I venti Grid Kids che accompagneranno i piloti al via provengono dalla Consulta delle Ragazze e dei Ragazzi del Comune di Imola, un progetto attivo dal 2007 che coinvolge 19 scuole primarie e secondarie del territorio su temi come ambiente, cittadinanza, solidarietà e scuola.

Deborah De Luca alla console per il pubblico del GP

La colonna sonora della giornata sarà affidata a Deborah De Luca, tra le DJ più affermate della scena techno internazionale.

Si esibirà domenica alle 11:05 nella Fan-zone, per poi tornare sul palco in occasione del Grid & Podium Show. Artista di fama globale, De Luca è nota per set ad alto impatto che mescolano hard techno, melodie e groove minimal.