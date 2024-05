Giannini Spettacolo: la supercar italiana

Giannini presenta la Spettacolo, una supercar compatta che segna il ritorno di Giannini Automobili.

Lo storico marchio romano nasce nel 1917. Una storia ricca di vittorie, segnata da 24 titoli italiani di categoria e 12 record del mondo di velocità. Fondata come officina da Domenico e Attilio Giannini, l’azienda romana si specializza presto nell’elaborazione motori.

I suoi successi non tardano ad arrivare nel motorsport. Negli anni ’50 acquista a livello mondiale sempre più notorietà per via del suo motore 750 montato su diverse Sport Barchetta. Negli anni ’60, le sue elaborazioni su base Fiat 500 gli consentono di acquisire ancora maggiore notorietà. Nelle competizioni la Giannini battaglia con le Abarth 595 e 695.

Oggi la Giannini Spettacolo ripropone il mito della compatta sportiva.

Paolo Mancini, Capo Progetto e General Manager Maestri Design, afferma: “Siamo in un posto pazzesco, all’interno della Carrozzeria Giannini si respira uno storytelling pazzesco. Quando Fabrizio Grandi e Angelo Vicino mi hanno incaricato di questo progetto, mi sono emozionato. La mia è una famiglia specializzata nel realizzare oggetti a mano. Noi siamo artigiani, fieri di esserlo. Ciò che vedete non esce da presse industriali ma frutto dei nostri maestri. Un’auto disegnata secondo una filosofia precisa, non dovevamo stravolgere il suo DNA ma di renderla unica. Ci sono dei perimetri e parametri da omologare, ogni vettura verrà omologata come esemplare unico. Giannini mi ha dato il compito di svilupparla. Il suo stile è tipicamente italiano. Le vertical door sono un brevetto. Abbiamo reso il portellone fisso, la vettura ha un cofano baule. La panchetta posteriore è stata smontata. Se parliamo di numeri, la Spettacolo pesa 985 kg e ha 250 cavalli. Le sue prestazioni sono da supercar. Il cambio è un MTA, ci sarà anche la versione con cambio manuale. Lo scarico posteriore è stato realizzato appositamente per questo modello”.

Motore

Cuore di questa supercar tutta italiana è il motore 1.4 T.JET Turbo da 250 cavalli per 360 Nm di coppia massima. La base di partenza è il quattro cilindri Abarth. Per l’occasione i tecnici della Giannini sono intervenuti sul turbocompressore, intercooler ed elettronica. Nuovo è anche l’impianto di scarico.

La Giannini Spettacolo ha un peso a vuoto di 985 kg per un rapporto peso / potenza di 5,3 kg/CV. Raggiunge i 100 km/h con partenza da fermo in 5 secondi per una velocità massima pari a 280 km/h.

Per chi vuole il massimo, oltre alla versione stradale sarà realizzata anche una variante racing da pista.

Design

Trasmette grinta e nonostante sia incredibilmente realizzata a mano, la sua scocca sembra uscire da una catena di montaggio, anche la verniciatura è perfetta. Durante la conferenza stampa è stato ribadito più volte come la carrozzeria della Spettacolo sia interamente realizzata a mano, senza alcun utilizzo di presse.

Il musetto della Supercar by Giannini ricorda quella di una monoposto di F1, numerose le prese d’aria. Caratteristiche anche le portiere con apertura “vertical door”.

Il cofano anteriore così come il portellone posteriore è interamente in alluminio.

Per favorire l’aerodinamica, sono presenti dei copricerchi in carbonio con brevetto monodado. Anche gli interni sono stati completamente rivisti.

Il sedile posteriore è stato asportato, ora sono presenti due sedili monoscocca in carbonio divisi da un tunnel sempre in materiale composito.

Giannini tornerà a competere nel mondo delle corse partecipando con la Spettacolo al campionato Time Attack Italia 2024 gestito dalla Old School Garage.

Prezzi

La Giannini Spettacolo sarà prodotta in soli 200 esemplari, tutti rigorosamente numerati e omologati come esemplari unici. Prezzi a partire da 133.

000 euro.