GIVI al Fuori Salone 2024: un viaggio nel design moto con oltre 45 anni di storia

Durante il Fuori Salone 2024 a Milano, presso la sede della Agenzia di Turismo 5 Giornate, GIVI presenta le sue ultime innovazioni nel campo degli accessori per moto, con particolare attenzione alla MAXIA 5, il celebre bauletto della serie MONOKEY®, i due modelli più evoluti della valigia appartenente sono: V58NT Maxia5 Tech e V58NNTB Maxia5 Tech. Gli appassionati potranno ammirare le versioni più avanzate e conoscere la storia e l'evoluzione tecnologica di questo prodotto iconico.

Il marchio GIVI

Il marchio GIVI è diventato sinonimo di qualità e innovazione nel settore degli accessori per moto e scooter, con oltre 1000 prodotti disponibili. Fondata nel 1978 da Giuseppe Visenzi, l'azienda è oggi una realtà globale, con filiali in tutto il mondo e una vasta gamma di marchi, tra cui GIVI, Kappamoto e Hevik per le moto, e GIVI Bike per le biciclette ed Electric Enjoy per scooter elettrici ed eBike dedicati alla condivisione e al noleggio. Con circa 200 dipendenti in Italia e 600 nel mondo, GIVI investe pesantemente nella ricerca e nello sviluppo, collaborando con istituti accademici e scuole di design per garantire prodotti di alta qualità e sicurezza. La produzione Made in Italy è caratterizzata da un rigoroso controllo di qualità e da tecnologie all'avanguardia, che hanno contribuito a consolidare il ruolo di GIVI come marchio globale di riferimento nel settore delle due ruote.

Valigia V58NT Maxia5 Tech

La valigia V58NT Maxia5 Tech rappresenta il culmine dell'innovazione nella serie Maxia 5, con un design ispirato al mondo automobilistico e dettagli di alta qualità come le quattro cover verniciate in alluminio. Nonostante la sua generosa capacità di 58 litri, questa valigia rimane sorprendentemente leggera, con un peso ottimizzato di 5,4 kg. Grazie alle sue dimensioni generose, può ospitare comodamente due caschi modulari di grandi dimensioni, rendendola l'ideale compagna di viaggio per coloro che amano esplorare su due ruote. Le cerniere a pettine assicurano un'apertura e una chiusura agevoli, eliminando la necessità di cordine di fermo. Inoltre, l'aderenza migliorata tra i gusci aumenta la sicurezza contro le effrazioni, mentre lo schienalino in gommapiuma nero assicura un comfort ottimale al passeggero. All'interno del bauletto, un tappetino morbido evita lo spostamento degli oggetti trasportati, mentre la rete elastica opzionale e la borsa interna dedicata offrono ulteriori opzioni di organizzazione.

Valigia V58NNTB Maxia5 Tech

La valigia V58NNTB Maxia5 Tech è stata disegnata all'insegna della tecnologia e dell'eleganza nella serie Maxia 5 MONOKEY®. Caratterizzata da un design leggero, offre un'ampia capacità di 58 litri ideale per i viaggiatori appassionati di moto. Le quattro cover nere verniciabili e il catadiottro trasparente conferiscono un tocco di modernità, mentre i fregi cromati sul fondo aggiungono un tocco di classe. Grazie alle cerniere a pettine con battuta finale, l'apertura e la chiusura diventano più facili, mentre la maggiore aderenza tra i gusci aumenta la sicurezza. Con accessori come lo schienalino in gommapiuma, la cinghia elastica e il tappetino morbido, il comfort e la praticità durante il viaggio sono assicurati.

Optional come il porta documenti in tessuto tecnico e la borsa interna dedicata completano le funzionalità di questo bauletto versatile.