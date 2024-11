Gruppo Piaggio a Eicma: novità da Aprilia, Moto Guzzi e Vespa

Aprilia Tuono 457

Il Gruppo Piaggio si presenta a Eicma con una gamma di novità per tutti i suoi brand. Aprilia lancia la nuova Tuareg Rally, derivata dalla vincitrice dell'Africa Eco Race, e la Tuono 457, una naked sportiva per i giovani. Moto Guzzi, invece, presenta la V7 Sport, mentre Vespa svela la potente GTS 310, la Vespa più performante di sempre. Infine, il nuovo Liberty si rinnova nello stile e nella tecnologia, consolidando la sua posizione di best seller nel mercato della mobilità urbana. Ecco tutte le novità.

Novità di Aprilia

Il Gruppo Piaggio ha svelato a EICMA 2024 alcune interessanti novità nel settore delle motociclette, a partire dall’Aprilia Tuono 457. Questa moto è progettata per soddisfare le esigenze di mobilità dei giovani motociclisti, vantando un peso contenuto di 159 kg e una potenza di 35 kW, rendendola ideale per chi ha la patente A2. La Tuono 457 si distingue per il telaio in alluminio e un'elettronica all'avanguardia, che includono un sistema di acceleratore Ride by Wire e tre Riding Mode, il tutto per garantire una guida dinamica e accessibile. Il suo motore bicilindrico parallelo offre una coppia generosa, disponibile già a bassi regimi, per un'esperienza di guida coinvolgente.

Aprilia Tuono 457

La Aprilia Tuareg Rally, invece, è concepita per gli amanti dell’off-road, derivata dalla versione da competizione che ha trionfato in eventi come l’Africa Eco Race. Equipaggiata con dotazioni specifiche per il fuoristrada, tra cui un parafango alto e sospensioni Kayaba, rappresenta un punto di riferimento tra le moto bicilindriche dedicate all'avventura.

Aprilia Tuareg Rally

Prestazioni e tecnologie sportive

Un altro highlight di EICMA è la Aprilia RSV4 Factory, che si conferma come la moto sportiva più potente al mondo grazie al suo motore V4 da 220 CV. La nuova aerodinamica, dotata di winglets in stile MotoGP, migliora la stabilità e l'aderenza in curva. Inoltre, i sistemi di controllo attivi garantiscono un'esperienza di guida sicura e altamente performante, adattandosi alle condizioni di guida e allo stile del pilota.

Aprilia RSV4 Factory

Anche la Aprilia RS 660 è stata aggiornata, presentando una versione Factory con sospensioni Öhlins e un sistema di launch control. Il motore è stato potenziato, mentre il peso è stato ridotto, migliorando ulteriormente il rapporto peso/potenza e implementando l’esperienza di guida.

Aprilia RS 660

Moto Guzzi e Piaggio

Moto Guzzi presenta la nuova V7 Sport, una moto iconica che mantiene il suo fascino classico, ma con un significativo upgrade tecnologico. Dotata di un doppio freno a disco anteriore e forcella rovesciata, questa moto unisce tradizione e innovazione, offrendo prestazioni superiori grazie al motore bicilindrico a V.

V7 Sport,

Il Piaggio Liberty si rinnova anch'esso, proponendo una versione completamente aggiornata con un design moderno e una strumentazione digitale a colori. Disponibile in tre cilindrate, da 50 a 150 cc, include anche una versione sportiva, confermandosi uno degli scooter più amati per la sua leggerezza e maneggevolezza.

Piaggio Liberty

Infine, la Vespa Gts 310 si evolve con un motore da 310 cc, aumentando potenza e coppia, senza rinunciare allo stile inconfondibile.

Accanto a queste novità, il Gruppo Piaggio ha presentato una nuova collezione di abbigliamento tecnico e lifestyle, in collaborazione con Alpinestars, che combina funzionalità e un design distintivo, mantenendo Vespa come simbolo di eleganza italiana.