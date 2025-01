Alla guida dell’Audi S6 e-tron Avant: l’elettrica che non compromette la sportività

Abbiamo messo alla prova la nuova Audi A6 Avant e-tron sulle strade mozzafiato di Cortina, e l’esperienza è stata tutt’altro che ordinaria. Con i suoi 493 cm di eleganza e un design che sfida le convenzioni, questa wagon elettrica non passa di certo inosservata. Aerodinamica, audace, con una griglia frontale chiusa che le conferisce un look futuristico, l’A6 Avant e-tron sa come impressionare. Soprattutto nella versione Sport attitude, dove i fanali Oled offrono un gioco di luci da vero spettacolo.

L'abitacolo

L’abitacolo si distingue per finiture curate e assemblaggi impeccabili, con rivestimenti raffinati per sedili e pannelli. La plancia integra un cruscotto digitale da 11,9” e un sistema multimediale da 14,5”, entrambi Oled, racchiusi in una superficie ricurva; nella versione Sport Attitude è presente anche uno schermo touch da 10,9” dedicato al passeggero. I display offrono alta definizione e reattività, ma i menù e alcune funzioni non sono sempre intuitivi. Il cruscotto è chiaro ma meno configurabile rispetto a modelli precedenti. Lo schermo del passeggero consente di accedere a diverse funzioni e di vedere contenuti multimediali in movimento, senza disturbare il conducente.

Sedili e bagagliaio

I sedili elettrici (con piantone motorizzato nella Sport Attitude) sono comodi e ben strutturati, seppur con fianchetti poco pronunciati. Lo spazio posteriore e il bagagliaio da 502 litri sono buoni, ma non eccezionali rispetto alla concorrenza. Si apprezzano le forme regolari del vano, il doppiofondo per i cavi di ricarica e le finiture di qualità. È presente anche un vano anteriore, sebbene ridotto a soli 27 litri.

Tempi di ricarica

L’Audi S6 e-tron Avant, costruita sulla piattaforma PPE sviluppata da Audi e Porsche per veicoli elettrici di grandi dimensioni, offre prestazioni avanzate e una batteria da 100 kWh (94,9 kWh utilizzabili). Supporta una ricarica rapida in corrente continua fino a 270 kW, permettendo di passare dal 10 all’80% in soli 21 minuti, mentre la ricarica in corrente alternata è inizialmente limitata a 11 kW, ma arriverà a 22 kW nei prossimi modelli. La pompa di calore di serie contribuisce all’efficienza energetica in climi freddi. La batteria più leggera (570 kg) garantisce un’autonomia dichiarata di 647 km.

Il test su strada

Durante il primo test su strade di montagna e temperature sotto zero, le qualità dinamiche si sono distinte. Con 503 CV (551 CV con Launch Control), l’accelerazione 0-100 km/h richiede solo 3,9 secondi, e la velocità massima raggiunge i 240 km/h. La trazione integrale, gestita da due motori elettrici, assicura stabilità e agilità anche su neve e ghiaccio. Il motore posteriore lavora principalmente, mentre quello anteriore interviene solo quando necessario per migliorare maneggevolezza e aderenza in curva.

Sterzo e sospensioni

Lo sterzo, pur preciso, risulta particolarmente leggero e leggermente “attenuato” in tutte le modalità di guida, inclusa la Dynamic. L’Audi S6 e-tron si dimostra estremamente performante, ma senza pretese da vera auto sportiva. Questo aspetto è confermato anche dalle sospensioni elettroniche con molle ad aria, che assorbono con grande efficacia le asperità del manto stradale, persino in modalità Dynamic, dove si irrigidiscono solo in minima parte. Notevole anche l’insonorizzazione: rumori esterni, compreso quello del rotolamento delle ruote, vengono completamente isolati dall’abitacolo. Inoltre, con gli specchietti retrovisori digitali (optional da 1.750 euro basati su retrocamere e schermi), vengono eliminati anche i fruscii aerodinamici nella zona dei finestrini.

I costi

L'Audi S6 Avant e-tron parte da 102.

000 euro e offre comunque una ricca dotazione di serie. Per chi cerca una versione meno sportiva, la A6 Avant e-tron (con la stessa batteria, autonomia dichiarata di 720 km e motore posteriore da 367 CV) è disponibile a partire da 77.000 euro.