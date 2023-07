Honda e:Ny1, dettagli e caratteristiche della HR-V elettrica

Dopo la piccola Honda E, la casa giapponese propone in Europa un secondo modello 100% elettrico battezzato Honda e:Ny1. Il nome non deve ingannare, visto che parliamo della “sorella” a zero emissioni della più conosciuta Honda HR-V.

Honda e:Ny1, le dimensioni

SUV di segmento B, la Honda e:Ny1 è lunga 4.39 m, larga 1.79 m, alta 1.58 m e vanta un passo di ben 2.61 m che consente un’abitabilità interna per cinque persone. Il vano bagagli ha una capacità che varia da un minimo di 344 litri a un massimo di 361 litri, a seconda se si tratta della versione equipaggiata con le casse del subwoofer nel bagagliaio.

Design

Rispetto alla versione termica da cui deriva, la e:Ny1 è più lunga di 6 centimetri e si distingue esteticamente per la calandra anteriore chiusa per ottimizzare l’aerodinamica. Non manca un nuovo logo del marchio, personalizzato con una tinta bianca e posizionata al centro del frontale, sopra lo sportello per la ricarica. Segnaliamo anche il lettering Honda che spazia su tutta la larghezza del portellone posteriore. Nuovi anche i paraurti, le minigonne laterali, e i cerchi in lega di inedito disegno che misurano 18 pollici.

Interni totalmente nuovi

Se gli esterni ricalcano quasi fedelmente quelli della HR-V, gli interni sono totalmente inediti. La novità principale è rappresentata dal grande display centrale da 15,1 pollici che si sviluppa verticalmente e che permette di gestire la maggior parte delle funzioni dell’auto, a partire dalla navigazione, passando dall’impianto audio e dalla connettività e fino ad arrivare alla climatizzazione. Nuova anche la strumentazione 100% digitale posizionata dietro il volante il tunnel centrale che ospita un selettore a impulsi per la trasmissione.

Meccanica 100% elettrica

La vettura è basata sulla piattaforma e:N Architecture F, derivata da quella della HR-V. Il motore elettrico è istallato sotto il cofano anteriore ed è collegato alle ruote, posizionate sempre anteriormente. Il powertrain eroga 204 CV e 310 Nm ed è alimentato da una batteria da 68,8 kWh che promette un'autonomia dichiarata nel ciclo Wltp pari a 412 chilometri. Il sistema di ricarica consente di passare dal 10 all'80% della capacità della batteria in 45 minuti se si sfrutta l’alimentazione in corrente continua.

Prezzi

La Honda e:Ny1 viene proposta ad un prezzo di listino che parte da 54.700 euro e raggiunge i 57.700 euro della versione top di gamma.