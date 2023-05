Honda ZR-V 2023, il nuovo suv ibrido è pronto allo “sbarco” in Europa

Dopo essere stata presentata in Giappone lo scorso novembre, Honda ZR-V è pronta a fare breccia anche nel mercato europeo a partire dall’autunno 2023, andandosi a collocare in un punto di congiunzione tra il più piccolo Honda HR-V e la più voluminosa CR-V. Si tratta di un suv/crossover di medie dimensioni, da pieno segmento C, con una lunghezza complessiva di 4,57 metri per 1,84 di larghezza e 1,62 m di altezza. Rispetto alle principali concorrenti europee però, presenta un design più sobrio e contenuto, senza alcun tipo di vezzo estetico che catturi più di tanto l’attenzione. Il frontale è piuttosto deciso, con linee tese che confluiscono verso il centro, con gruppi ottici full-led simili a quelli già visti su Honda Civic. La mascherina, più piccola rispetto a quanto siamo abituati, è a sbalzo, allungandone la forma del cofano. Per il resto sembra presentare una buona altezza da terra, con una forma da crossover che la avvicina molto a Honda HR-V, ma con dimensioni più generose.

Nel posteriore i volumi sono abbastanza contenuti, senza mostrare alcuna tendenza a sembrare un suv coupè, ormai tanto di moda. Nella zona inferiore della carrozzeria è presente la tipica modanatura nera lucida. I due gruppi ottici a led presentano una finitura simil-trasparente, con il fondo della parabola color argento, un dettaglio non comune. Nella zona inferiore, a sorpresa, appaiono due cornici cromate che delineano la presenza dei doppi terminali di scarico – da capire se verranno riconfermati anche per le versioni europee.

All’interno sembra replicare piuttosto fedelmente le linee di Honda Civic, con una linea elegante, razionale ma, al tempo stesso, non banale. Si sviluppa maggiormente in orizzontale, con la griglia del climatizzatore a nido d’ape che la percorre da parte a parte. In centro il display dell’infotainment da 9” mentre di fronte al guidatore è presente la strumentazione digitale. Il volante e il tunnel centrale sono rifiniti in ottima pelle, con spazio per porta bevande e svuota tasche. Anche il pannello portiera sembra beneficiare di un’ottima finitura così come i sedili, disponibili sia in pelle che tessuto e riscaldabili. Nonostante le dimensioni abbastanza ampie, sorprende il bagagliaio: solo 380 litri di capacità utile.

Cuore ibrido, bassi consumi

Nei concessionari europei, Honda porterà solamente una versione di ZR-V, interamente ibrida con il sistema full-hybrid e:HEV già visto su Honda Civic e HR-V. Proporrà il celebre 2.0 aspirato a ciclo Atkinson abbinato ad un motore elettrico sincrono a magneti permanenti e alla trasmissione e:CVT, una variazione sostanziale del classico cambio a variazione continua. Si tratta a conti fatti di una mezza auto elettrica, in cui il motore a benzina funge da generatore di energia per l’80% del tempo, lasciando al solo motore elettrico la trazione sulle ruote. In caso di massima potenza, i due motori subentreranno in trazione sulle ruote. Da buona Honda, proporrà un elevato piacere di guida, promesso “ai vertici della categoria”, così da replicare le buona sensazioni già provate al volante di Civic ed HR-V: sospensioni anteriori Mac-Pherson e posteriori Multi-link. Replicando così il powertrain di Civic, ci si aspettano consumi intorno ai 18/20 km/l in città ed extraurbano.

Non si hanno ancora informazioni sui listini, ma sono attese cifre di partenza da poco meno di 40 mila euro.