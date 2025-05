Hyundai Inster, la piccola che pensa in grande: ora accoglie 5 persone

Ascolta ora 00:00 00:00

Non bastava essere tra le auto elettriche più compatte e maneggevoli del panorama urbano: Hyundai Inster alza ancora l’asticella e ora diventa disponibile anche in configurazione a 5 posti, mantenendo intatta la sua sorprendente abitabilità interna. Un’aggiunta concreta e strategica, che risponde alle esigenze reali degli automobilisti italiani in cerca di versatilità, senza compromessi su comfort, sicurezza e tecnologia.

Dimensioni e interni

Con appena 3,82 metri di lunghezza e un passo generoso da 2.580 mm – tra i migliori del segmento – Inster sfoggia spazi interni sorprendenti e modulabili, perfetti per la vita quotidiana in città ma anche per trasferte extraurbane. Il nuovo layout a cinque posti, disponibile come optional a soli 150 euro sull’allestimento XClass (e in combinazione con i cerchi da 17”), amplia la vocazione familiare e multifunzionale del city-SUV 100% elettrico. All’interno, l’ambiente si conferma moderno, curato e ricco di soluzioni intelligenti: la configurazione walk-through dei sedili anteriori, il doppio portabicchieri, il vano porta smartphone, schienali posteriori frazionabili 60:40 e un bagagliaio che può passare da 280 a oltre 1.000 litri abbattendo i sedili. Tutto pensato per adattarsi in modo fluido a ogni tipo di giornata, tra lavoro, tempo libero e piccoli viaggi.

Motorizzazione e tecnologia

Sotto al cofano, la motorizzazione elettrica da 115 CV alimentata da una batteria da 49 kWh garantisce fino a 359 km di autonomia WLTP, più che sufficienti per le abitudini quotidiane degli italiani. E quando serve, la ricarica rapida DC permette di passare dal 10 all’80% in soli 30 minuti. Il caricatore di bordo da 11 kW completa una dotazione che punta all’efficienza e alla praticità. La dotazione di serie della XClass è da segmento superiore: doppio display da 10,25”, infotainment con aggiornamenti OTA, connettività completa, climatizzatore automatico, sensori di parcheggio, guida assistita di livello 2 e una lunga lista di sistemi di sicurezza attiva Hyundai Smart Sense. Il tutto in un’auto compatta, agile e accessibile, ma con lo stesso DNA high-tech e sicuro delle sorelle più grandi.

La nuova configurazione

Con la nuova configurazione a 5 posti, Hyundai Inster

rafforza la sua identità come city-SUV elettrico capace di coniugare tecnologia, comfort e funzionalità in un formato urbano ma estremamente versatile. Un piccolo grande passo avanti nel "Progress for Humanity" firmato Hyundai.