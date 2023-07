Hyundai Ioniq 5 N, svelata la super elettrica da 650 CV

Il mercato automotive riceve una fortissima scossa con la presentazione della nuova Hyundai Ioniq 5 N che grazie ai suoi 650 CV diventa il modello della Casa coreana più potente di sempre, oltre che la prima vettura elettrica del reparto sportivo “N”. Questo bolide a zero emissioni è una delle pochissime sportive estreme presenti sul mercato a vantare un powertrain 100% elettrico. La vettura, che può contare anche sulla trazione integrale e su un assetto dedicato, punta a soddisfare le velleità più sportive di una clientela che fino ad oggi ha puntato esclusivamente su supercar con motore termico.

Hyundai Ioniq 5 N, il design

Dal punto di vista estetico, questa versione N si distingue dalle altre Ioniq 5 per numerosi accorgimenti che hanno reso la vettura più lunga di ben 8 centimetri e più larga di 5. La Ioniq 5 N ha infatti nuovi paraurti con profili aerodinamici specifici e passaruota allargati che ospitano enormi ruote da 21 pollici. Non mancano inedite feritoie studiate per raffreddare il potente impianto frenante caratterizzato dalla presenza di da dischi da ben 400 mm all’anteriore, morsi da pinze a quattro pistoncini. Degno di nota il dispositivo di recupero dell’energia, capace di generare una forza frenante che arriva fino a 0.6 G. La vista posteriore si fa notare per la presenza di un enorme estrattore abbinato allo spoiler istallato sopra il lunotto, il tutto studiato per creare un’ottima efficienza aerodinamica e ottimizzare l’autonomia elettrica.

L’abitacolo

Osservando gli interni si nota subito il nuovo volante sportivo dotato di comandi multimediale e impreziosito dalla lettera N posizionata al centro. Sulle razze troviamo il tasto che permette di attivare la funzione boost, capace di offrire più cavalli per dieci secondi. Non manca inoltre il pulsante per selezionare le tre modalità di guida disponibili denominate Normal, Sport ed Eco. Sempre sulle razze troviamo i tasti per le modalità di guida N e Custom. Resta invariata la presenza dei due display dedicati a strumentazione digitale e infotainment, anche se troviamo una grafica rinnovata. Totalmente inediti i nuovi sedili sportivi a guscio che ricalcano quelli della i30 N.

Powertrain elettrico da 650 CV

A spingere questo “mostro” elettrico troviamo due motori, con quello anteriore che sviluppa 226 CV e quello posteriore 383 CV, pe runa potenza complessiva di 609 CV, che diventano 650 CV con la funzione boost, mentre la coppia è di 770 Nm scaricata sulla trazione integrale. I dati dichiarati parlano di uno scatto da 0 a 100 km/h bruciato in soli 3,4 secondi e di una velocità massima di 258 km/h. Ricordiamo che la piattaforma della Ioniq 5 è la E-GMP con architettura a 800 Volt, la batteria che alimenta il powertrain è da da 84 kW, può esser ricaricata fino ad una potenza massima di 350 kW, e passare dal 10 all'80% in soli 18 minuti.

Tante “diavolerie” elettroniche

Il divertimento offerto dalla Ioniq 5 N passa anche da numerose chicche elettroniche, tra cui l'N Drift Optimizer e l'N Battery Preconditioning. L'N Drift permette di ripartire in maniera dinamica la potenza tra i due motori, in modo da regalare emozionanti sovrasterzi di potenza. Il secondo dispositivo ottimizza la temperatura di esercizio della batteria a seconda che si vogliano ottenere le massime prestazioni tra i cordoli oppure si desidera effettuare più giri in pista. L’N E-Shift è invece una regolazione dell’elettronica che dovrebbe simulare il comportamento di un cambio doppia frizione a 8 rapporti , infine N Active Sound+ riproduce il rombo di un potente motore endotermico.

Prezzi e lancio commerciale

Svelata in anteprima in occasione del Goodwood Festival of Speed, la Hyundai Ioniq 5 N arriverà sul mercato nel corso del prossimo anno. Al momento non sono stati diffusi i prezzi di listino ufficiali, ricordiamo però che Ioniq 5 top di gamma viene offerta a 62.450 euro, di conseguenza è lecito aspettarsi un prezzo più elevato di quest'ultimo.