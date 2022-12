Hyundai Kona 2023, le prime immagini del nuovo modello

Hyundai Kona è da sempre un simbolo del costruttore coreano, primo crossover elettrificato a conquistare il mercato assieme alla cugina Kia Niro, con cui condivide meccanica e motorizzazioni. La presentazione del nuovo modello è attesa nel corso del 2023 ma, un po’ a sorpresa, nella giornata di ieri sono comparse alcune foto, direttamente da Hyundai, che anticipano il design e le forme della prossima generazione. Se infatti dal lato meccanico sembrano essere poche le novità introdotte, lo stesso non si può dire del design, di netta rottura rispetto al passato, omologandosi di fatto agli altri modelli più recenti del marchio coreano, come Ioniq 5, Ioniq 6 e alle concept recentemente presentate. Crescono le dimensioni, circa 15 cm in lunghezza (4,36 metri) e 2,66 m di passo (+6 cm) aumentando di fatto la capacità del bagagliaio e l’abitabilità interna. Con ogni probabilità, nuova Hyundai Kona è pronta a fare il passaggio da Crossover di segmento B a segmento C.

Luci inedite

A colpire del frontale, per ciò che si può scorgere dalla foto, è sicuramente l’imponente striscia led che attraversa da parte a parte il muso di nuova Hyundai Kona. Il tema delle Pixel Light di Hyundai, marchio di fabbrica della famiglia Ioniq, sembra essere ripreso alla perfezione anche su questo nuovo modello, mentre i gruppi ottici principali risultano collocati in zona quasi nascosta più in basso, ai lati del paraurti. Ridotte invece all’osso le griglie d’aerazione, sintomo di un modello che è stato sviluppato – quantomeno in ottica design – partendo dal concetto di auto elettrica e poi adattato per Kona a benzina e ibrida. Le linee si fanno più spigolose, sempre seguendo la filosofia del retro-moderno intrapreso dal corso stilistico di Hyundai. Osservando le versioni a lato si denota poi un frontale differente a seconda dell’alimentazione (a sinistra a benzina e a destra ibrida), a seconda della quantità di griglie e appendici aerodinamiche presenti. I cerchi in lega dovrebbero spingersi fino a 19”, ma con le versioni di accesso alla gamma a partire da 17”. Dando poi uno sguardo al posteriore, si ritrova lo stesso design per le luci, sempre pixel light che percorrono orizzontalmente l’intera larghezza della vettura, con molteplici modanature in plastica e, come per l’attuale modello, il resto del gruppo ottico posteriore collocato lateralmente, in sede separata.

Meccanica ibrida, benzina ed elettrica

Essendo stata riprogettata sulla base del pianale K3 di Kia-Hyundai, dovrebbe condividere quasi tutti gli aggiornamenti con la cugina nuova Kia Niro, introdotta in commercio del corso del 2022. Lato benzina ci si aspetta il già noto 1.0 3 cilindri da 120 CV, abbinato al cambio manuale a sei marce. Per la Kona Hybrid dovrebbe essere riproposto lo schema con l’1.6 a ciclo Atkinson e modulo elettrico da 141 CV, abbinato al cambio automatico DCT. Per l’elettrica dovrebbe ereditare il pacco batterie da 64 kWh di Niro, con il motore elettrico da 204 CV e un’autonomia complessiva di oltre 460 km. Non si hanno ancora conferme circa la Kona N, che attualmente è spinta dal sorprendente 2.0 turbo da 280 CV e cambio automatico DCT.

Interni minimal e curati

Seguendo passo per passo la recente evoluzione della gamma Ioniq, anche Kona adotterà lo stile minimal degli interni delle cugine elettriche, caratterizzati da pochi tasti giustapposti per facilitare la vita in marcia, con ampio spazio alla digitalizzazione e agli schermi ad alta qualità. La connettività sarà ovviamente ai massimi livelli mentre in ambito sostenibilità sono attesi materiali riciclati o a basso impatto ambientale. Colorazioni chiare per l’abitacolo, più spazio a bordo e doppio schermo continuo da 12,3” saranno le principali caratteristiche che renderanno unico l’interno di nuova Kona. Prezzi e disponibilità saranno comunicate nel corso del 2023.