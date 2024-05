Gli italiani e la passione per le due ruote: 4 su 10 sono motociclisti

Gli italiani amano le due ruote. Sono 4 su 10 i cittadini che posseggono una moto o un motorino mentre il 32% vorrebbe averne uno. Inoltre il 50% dei motociclisti usufruisce del “fai da te” per un maggior risparmio e comodità. L'e-commerce è la scelta principale per il 75% che compra pezzi di ricambio nuovi grazie soprattutto alla convenienza economica. I numeri provengono da un'analisi condotta da Ipsos per Ebay. Ecco come si comportano motociclisti e motocicliste del Belpaese.

Le abitudini di consumo

Gli italiani sono particolarmente appassionati di moto. Il 68% usa le due ruote principalmente per lavoro e il 67% per uscite serali e aperitivi con gli amici, mentre il 36% per le gite nel fine settimana. Inoltre sono diversi i motociclisti che si affidano al "fai da te" specialmente per lavori più ordinari e poco complessi. L'e-commerce, invece, è particolarmente gettonato per acquistare i ricambi, questo grazie al costo ridotto dei prodotti online, alla possibilità di fare confronti, alla disponibilità immediata, alla vastità dell’assortimento e alla comodità di farlo da qualsiasi parte del mondo. Anche per i pezzi usati, che per oltre il 70% dei motociclisti italiani possono costare fino alla metà rispetto a quelli nuovi, l'online rimane il canale privilegiato. Inoltre, il 60% dei motociclisti usa internet per informarsi sulla manutenzione della propria moto.

La passione per le gare motociclistiche

Gli appassionati di gare motociclistiche sono molti: il 75% di chi viaggia sulle due ruote segue almeno una competizione in TV, con il Moto GP in testa alle preferenze per il 58% di loro. Ciò che accomuna tutti gli amanti delle moto sono le emozioni positive che provano alla guida: il 52% dei motociclisti cita il senso di libertà come sentimento principale, mentre il 44% considera la moto anche pratica, il 32% divertente, il 27% rilassante e il 25% fonte di felicità. Gli italiani utilizzano i loro mezzi a due ruote soprattutto per brevi tragitti legati al lavoro o allo studio, pari al 68%, prevalentemente in contesti urbani, pari al 69%, e per occasioni di svago con amici, pari al 67%. Apprezzano anche le gite fuori porta durante il weekend, pari al 36%, i viaggi di gruppo, pari al 16%, e i raduni motociclistici, pari all'11%.

L'identikit

Sulle strade italiane sfrecciano principalmente uomini, che costituiscono il 56% dei motociclisti, con una maggioranza compresa tra i 25 e i 44 anni, pari al 40%. Le donne rappresentano il 44% e si concentrano principalmente nella fascia d'età tra i 55 e i 64 anni. I giovani sotto i 24 anni costituiscono il 12% dei motociclisti, con una prevalenza maschile del 16%. Geograficamente, il maggior numero di motociclisti si trova nelle regioni del Nord, che contano il 46%, seguite dal Sud e dalle Isole con il 33% e dal Centro con il 22%. Il veicolo più utilizzato è lo scooter, che domina con il 47%, seguito dai motorini con il 18%, dalle moto sportive con l'11%, dalle moto da turismo con il 9% e dalle roadster con il 7%.

L'analisi

Questa analisi è stata disegnata dalla ricerca "Gli italiani e la passione per le due ruote". A questo proposito Francesco Faà di Bruno, Head of Parts and Accessories France and Italy di eBay ha affermato: “Con questa ricerca abbiamo voluto dare la parola direttamente agli italiani per capire cosa la moto rappresenti davvero per loro, quali siano le abitudini di consumo, le aspettative, le opportunità. eBay è un punto di riferimento per la compravendita di ricambi e accessori in Italia.