Le migliori auto a Gpl sotto i 25mila euro

In questo inizio di 2023, gli automobilisti italiani riscoprono la macchina alimentata a GPL. In un mercato che registra una crescita costante delle motorizzazioni elettrificate, un calo drastico del diesel e un vivacchiamento in "zona salvezza" della benzina, la scheggia impazzita sono le vetture a gas. Nel mese di febbraio sono state immatricolate 13.310 automobili con motore a GPL, il che significa che rispetto allo stesso periodo del 2022, la crescita è stata del 44%. Un balzo in avanti davvero notevole, con numeri molto interessanti e, sotto certi aspetti, sorprendenti. Da gennaio a oggi, invece, i numeri sono ancora più buoni: 26.689 unità, rispetto alle 19.303 di un anno fa. Attualmente la quota mercato delle GPL è del 10%. Una clamorosa e insolita rinascita, ma il motivo è presto detto: per fare un pieno di carburante servono appena 30 euro. Fortunatamente le tariffe di GPL sono migliorate e attualmente sono tendenzialmente concorrenzali.

Le migliori auto a GPL nel mercato

Naturalmente optare per un'automobile a GPL, è una scelta dettata da un'esigenza di risparmio, di attenzione alla risorse del portafoglio. Per questo nello stilare una "mini guida" delle migliori proposte di vetture a gas di petrolio liquefatti, prendiamo come parametro il rapporto qualità/prezzo. Dunque, vediamo ciò che, in questo scorcio di 2023, il mercato dell'auto sa offrire relativamente alle GPL: