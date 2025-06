Jaecoo 5, il B/C-Suv "pet friendly" per viaggi spensierati

Arriva l'auto "pet friendly", parla cinese ed è stata progettata per rendere i viaggi in famiglia, con gli inseparabili amici a quattro zampe, più sicuri, confortevoli e pratici. È una delle peculiarità del nuovo Jaecoo 5 i cui eleganti interni sono stati realizzati con materiali atossici certificati e antigraffio. Il nuovo Suv del marchio che con Omoda fa parte del colosso Chery è stato mostrato in anteprima all'Autodromo nazionale di Monza nella giornata di apertura di "MiMo 2025" (Milano Monza open air Motor Show), all'interno del piazzale che solitamente ospita il paddock dei Gran premi di F1.

Vivere la natura in libertà, senza rinunciare a comfort, tecnologia e sostenibilità con il valore aggiunto di poter ospitare senza problemi il proprio animale domestico (presto sarà disponibile anche una gamma di accessori ad hoc): questi i punti di forza del modello il cui listino, non ancora definito, sarà ufficializzato a settembre in occasione del lancio ufficiale. Dovrebbe comunque partire da meno di 30mila euro.

Jaecoo 5 si posiziona tra il segmento B-Suv, che va per la maggiore, e il segmento C-Suv, con la sola trazione anteriore, una lunghezza di 438 cm e tre diverse motorizzazioni: benzina (1.6 da 147 cv e 175 Nm), full-hybrid (1.5 litri con potenza combinata di 143 cv, per l'alimentazione termica, e 204 cv per quella elettrica) e 100% elettrica (batteria da 61 kWh, 204 cv, 340 Nm la coppia massima). Inoltre, passo di 2.620 mm, tetto panoramico di 1,45 metri quadrati, bagagliaio con capacità di 480 litri che diventano 1.180 abbattendo i sedili posteriori.

L'abitacolo si presenta confortevole e spazioso anche nella parte posteriore. Spicca il cruscotto integrato nella plancia, affiancato da uno schermo centrale verticale. Inoltre, semplicità e assenza di quei fronzoli che inducono il guidatore alla distrazione. Il volante a due razze e i sedili con imbottitura ad alta densità completano l'arredamento interno.

Visto da fuori, Jaecoo 5 presenta linee forti e decise, con una calandra frontale verticale a effetto cascata”, sbalzi ridotti, fiancate scolpite e gruppi ottici "full Led".

Tre le modalità di guida: Eco, Normal e Sport. La levetta del cambio automatico è posizionata dietro il volante. Cinque i colori della carrozzeria tra cui scegliere: Snow White, Alpine Green, Canyon Black, Glacier Blue e Zircon Gray.

Gli interni sono disponibili in versione bianca o nera. Jaecoo 5 andrà così ad affiancare il C-Suv Jaecoo 7 (motori benzina e Plug-in Super Hybrid (SHS), anche con trazione integrale) e Jaecoo 8, il D-Suv a 7 posti ad ali alimentazione Super Hybrid e trazione 4x4.