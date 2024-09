Jannik Sinner si fa un regalo da campione: una nuova supercar

Ascolta ora 00:00 00:00

È senza ombra di dubbio lo sportivo italiano del momento, nonché una stella mondiale del tennis, numero nel ranking ATP e fresco vincitore degli US Open. L'identikit è tanto facile quanto scontato: Jannik Sinner. Il fenomeno della racchetta di San Candido non è un tipo molto "social", non mostra i lati più privati sul web, e per questo motivo quando viene a galla qualche dettaglio della sua vita gli appassionati sono smossi da grande curiosità. Recentemente, Sinner è stato immortalato a Bologna dove è andato per sostenere i suoi compagni di nazionale impegnati in Coppa Davis. Non è sfuggito ai più il bolide con il quale il tennista ha raggiunto la Unipol Arena: un'Audi RS6 ABT Legacy Edition, targata Montecarlo suo luogo di residenza.

Un lusso per pochi

L'Audi RS6 ABT Legacy Edition è una serie speciale passata sotto le sapienti mani del celebre tuner tedesco ABT Sportsline. Ne esistono soltanto 200 esemplari, ma quella promessa a Jannik Sinner è ancora più unica delle altre duecento che ne esistono al mondo. Il campione altoatesino ha aspettato più di un anno per poterla guidare, perché questo è il tempo servito all'azienda teutonica per personalizzare minuziosamente il bolide di Ingolstadt."Me la sono fatta un po’ modificare. È l’unica cosa che mi sono concesso: quando sono in macchina mi rilasso, rifletto, mi scarico. Di solito con un bel giro in macchina sulle strade di Monaco”, aveva dichiarato Sinner. Il prezzo: circa 250.000 euro.

Un esemplare di Audi RS6 ABT Legacy Edition

L'Audi RS6 ABT Legacy Edition di Sinner

L'Audi RS6 ABT Legacy Edition è una station wagon di una cattiveria estrema. Fin dal primo sguardo si intuiscono le intenzioni belligeranti di un mezzo votato alla pura performance. Non si tratta della classica auto da famiglia, ma di un siluro su quatto ruote. La versione di Sinner, come dicevamo, è stata resa ancora più estrema perché è stato aggiunto un kit estetico su misura, con molti elementi in fibra di carbonio, un assetto specifico, uno scarico ancora più sportivo e un ritocchino sotto al cofano. Il motore sprigiona una potenza di 760 CV e 980 Nm di coppia motrice massima.

Il colore rigorosamente scuro, come il carbonio, serve per incutere maggior timore al suo passaggio e per non dare troppo nell'occhio con qualche tinta troppo sgargiante. Chi si aspettava una belva rossa, resterà deluso. Per quanto riguarda le prestazioni, meglio chiedere alla casa madre. Anche se i numeri saranno da capogiro.