Jeep Avenger, già 40 mila ordini, cresce la quota del brand in Europa

Jeep Avenger, dopo aver conquistato l’ambito premio di Car Of The Year 2023, rafforza la sua immagine in Europa raggiungendo ben 40 mila ordini dal lancio. Il marchio americano raggiunge così quota 10,6% nel segmento dei B-SUV plug-in o elettrici in Europa, grazie anche alla spinta dell’immancabile Renegade 4xe, registrando un incremento del 33,5% rispetto allo scorso anno. In Italia il fenomeno Jeep non accenna a rallentare, avendo conquistato quasi il 50% delle vendite totali di segmento per i veicoli elettrificati.

Jeep Avenger: chi ben comincia…

Sono passati circa 12 mesi dallo scorso salone dell’auto di Parigi e la piccola di casa Jeep è in grado di vantare oltre 40 mila ordini. Un numero interessante considerando la sola fase iniziale del ciclo di vita del prodotto, in attesa del consolidamento che dovrebbe avvenire tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Grazie infatti all’importante consenso fatto registrare da Avenger, supportata anche da Renegade, nel periodo da Gennaio ad Agosto 2023, Jeep ha fatto registrare una crescita dei volumi in Europa del 33,5% rispetto al 2022. Considerevole se rapportata alla crescita complessiva del segmento B-SUV in Europa, attestatasi al 12,8%. Si tratta inoltre del primo veicolo 100% elettrico del brand americano ed infatti, quasi un cliente su due in Europa ha scelto la variante a zero emissioni, preferendola alla variante endotermica.

Un’auto che fa del design e della riconoscibilità uno dei suoi cardini, grazie all’ottimo lavoro svolto dal team di designer capitanato da Daniele Colonaci, Head of Design EMEA (qui la nostra intervista). Pensata, disegnata e progettata in Italia, si tratta del primo prodotto del brand ad avere una connotazione così forte verso il nostro paese. Ha infatti ottenuto oltre 10 ambiti premi di settore, tra cui Auto dell’anno 2023, Best Family SUV nell’ambito dello Women’s World Car of the Year ed Electric Car of the Year dei Top Gear UK Awards.

La crescita di settore è stata inoltre accompagnata da una costante richiesta di Renegade, un “sempreverde” del segmento B-SUV in Italia e anche in Europa, grazie ai 32.000 esemplari immatricolati da inizio anno. Solo in Italia, Renegade continua a detenere il 7,8% dell’intero segmento dei B-SUV, in leggera crescita rispetto al 7,4% del 2022.

Eelettrificazione in primis

La strategia di elettrificazione di Jeep coinvolge tutti i modelli in gamma, con Avenger, Renegade, Compass, Gran Cherokee e anche Wrangler. Il brand “4xe” è ormai consolidato nella mente dei clienti, identificando una meccanica plug-in al servizio delle performance soprattutto in off-road, con diverse specifiche per ogni modello, ad eccezione di Avenger. Quest’ultima vanta infatti una piattaforma nativa elettrica di Stellantis, in grado di accogliere una batteria a 400 Volt capace di assicurare fino a 400 km di autonomia da ciclo WLTP. E’ il primo modello 100% elettrico del marchio, con una potenza di 156 CV e tanta fluidità di marcia. Unita alle dimensioni compatte e rialzate da terra, è l’auto ideale per vivere la città a 360 gradi, nel quale è anche in grado di spingersi fino a 550 km di autonomia.