Jeep Avenger supera i 200.000 ordini: un successo europeo firmato Torino

Jeep Avenger supera la soglia dei 200.000 ordini in soli due anni dal lancio commerciale, rafforzando il suo ruolo da protagonista nel panorama automobilistico europeo. A darne notizia è Stellantis, che sottolinea come il SUV compatto progettato a Torino stia diventando uno dei modelli più richiesti del segmento B-SUV, grazie a una strategia di mercato che ha saputo coniugare stile, tecnologia e versatilità.

Il punto di svolta per il marchio

Presentata nel 2022 e commercializzata dal 2023, la Jeep Avenger ha rappresentato fin da subito un punto di svolta per il marchio, segnando l’ingresso del brand nel mondo dell’elettrificazione pura. Il primo modello 100% elettrico della storia Jeep ha saputo imporsi non solo per il design accattivante e le dimensioni compatte ideali per la mobilità urbana, ma anche per l’efficienza e l’autonomia della sua batteria da 54 kWh, in grado di garantire fino a 400 km nel ciclo WLTP e oltre 550 km in ambito cittadino. Il sistema di ricarica rapida da 100 kW consente di recuperare l’80% dell’energia in circa 24 minuti, un aspetto particolarmente apprezzato dagli utenti urbani ed extraurbani.

Il mercato italiano

Il mercato italiano ha avuto un ruolo centrale nel successo del modello. Jeep Avenger è attualmente il SUV più venduto nel nostro Paese, oltre che il B-SUV elettrico leader assoluto con una quota del 21,4%. Solo ad aprile 2025 ha conquistato la seconda posizione nella classifica generale delle immatricolazioni, con oltre 5.370 unità vendute in un mese e una quota di mercato del 3,9%, confermando il crescente interesse del pubblico italiano verso una mobilità più sostenibile ma senza rinunciare alla versatilità e al comfort.

Freedom of Choiche

Decisiva è stata la strategia di prodotto basata sulla cosiddetta “Freedom of Choice”. La gamma, inizialmente lanciata con la sola versione elettrica, è stata successivamente arricchita da motorizzazioni benzina 1.2 turbo, varianti e-Hybrid e, a partire dal 2025, anche dall’attesa versione 4xe a trazione integrale. Questa diversificazione ha permesso al modello di adattarsi a un pubblico molto ampio, intercettando esigenze diverse e favorendo la diffusione anche in mercati meno maturi sul fronte dell’elettrico. L’Avenger, infatti, non è commercializzata negli Stati Uniti né in Cina, ma è destinata principalmente all’Europa, al Giappone, alla Corea del Sud e ad alcuni Paesi del Nordafrica. Il progetto, tutto italiano, ha visto la luce a Torino per quanto riguarda design e sviluppo, mentre la produzione avviene nello stabilimento Stellantis di Tychy, in Polonia.

Un connubio europeo che ha convinto anche la critica: Jeep Avenger è stata eletta “Auto dell’Anno 2023” in Europa, oltre ad aver ricevuto altri importanti riconoscimenti internazionali come “Best Family SUV” ai Women’s World Car of the Year Awards e “Electric Car of the Year” ai Top Gear UK Awards.