Jeep Grand Cherokee 4xe: SUV comodo ma mostro in offroad. Prova su strada

Il nuovo Jeep Grand Cherokee 4xe debutta in Italia e chiude l'elenco delle novità del marchio americano facente parte della galassia di STELLANTIS. Si tratta di un SUV di segmento E dalle dimensioni generose che cresce, grazie a una nuova piattaforma, nella tecnologia e nel comfort. Ma non si dimentica delle origini del marchio e l'obiettivo di Jeep: proporre mezzi al top delle capacità in fuoristrada in ognuno dei segmenti presidiati.

I numeri di Jeep Grand Cherokee 4xe

Innanzitutto il primo numero che salta all'occhio è quello relativo ai motori, qui ce ne sono due. Infatti, in Italia e in Europa in generale, Grand Cherokee sarà disponibile solo nella versione 4xe che significa "ibrida plug-in a trazione integrale". Da notare che si tratta di un vero 4x4, di quelli vecchia scuola che utilizza un albero di trasmissione e non monta il motore elettrico solo sul secondo asse per avere una trazione integrale ibrida.

Qui l'elettrico è nella linea di trasmissione, prima della scatola del cambio, così si possono usare tutte le funzioni tipiche dell'offroad, ridotte incluse, a prescindere da quale alimentazione stiamo usando: benzina, elettricità o entrambe.

La potenza combinata del sistema ibrido plug-in è di 380 cv e 637 Nm di coppia massima, l'auto viaggia normalmente a trazione posteriore e, quando serve, utilizza le quattro ruote motrici. Si può anche viaggiare solo in modalità elettrica, nel ciclo WLTP vengono dichiarati 48 km grazie alla batteria da 17,3 kWh, fino a 135 km/h di velocità massima.

Questo setup spinge un'auto da 4,91 metri con 2,96 metri di passo, capace di trainare fino a 2.300 chilogrammi e con una vocazione fortemente offroad. Le sue capacità sono infatti di guadi fino a 61 cm di profondità mentre, per i più tecnici, gli angoli tipici del fuoristrada sono di 36° (angolo di attacco), 25° (angolo di dosso) e 30° (angolo di uscita) sulla Trailhawk, l'allestimento più estremo che monta cerchi più piccoli (18") con pneumatici all terrain e la Quadra-Drive II con differenziale elettronico posteriore a slittamento limitato, oltre a 3 skid plate protettive, rapporto ridotte di 2,72:1 e rapporto di riduzione di 47,4:1.

Tecnologia e sicurezza

Passando all'abitacolo, i numeri che spiccano sono il 5, quello dei display che possiamo avere. Uno è per la strumentazione digitale, in alta risoluzione ma con un'interfaccia che pecca nella visualizzazione di alcuni elementi... sono piccoli e nascosti. L'altro è quello centrale, ben integrato nel cruscotto, e il terzo è quello da effetto "wow" perché il conducente non lo può vedere, così il passeggero anteriore può usarlo (c'è anche l'ingresso HDMI) per vedere un film giocare. Sempre tra gli optional ci sono poi i due schermi per chi siede dietro. La tecnologia è completata da Apple CarPlay Wireless, Android Auto, Alexa, Google Home, l'app per il controllo remoto e la ricarica wireless per gli smartphone.

Immancabili gli ADAS, li avete tutti: Livello 2 completo della guida autonoma, incluso mantenimento al centro della corsia e cruise control adattivo, e anche assistenti come le videocamere a 360° e la visione notturna. Le videocamere sono poi utili anche in fuoristrada.

Prova su strada, come va la 4xe Plug-In

Metto in modalità solo elettrica e sfrutta un primo tratto guidato per vedere come si comporta la batteria. Fuori fa caldo, il climatizzatore fa gli straordinari e ho attivato anche il massaggio e la ventilazione per i sedili di conducente e passeggero. In questo scenario l'autonomia reale è di una trentina di chilometri massimo, e l'elettrico spinge discretamente la massa di questo SUV anche con i soli 108 cv di potenza su cui può contare senza chiamare in causa il benzina. Risulta però subito chiaro che andare in modalità solo elettrica va bene per la città o per un extra-urbano in condizioni tranquille, perché i cavalli elettrici a disposizione non mi danno la sicurezza per un sorpasso extraurbano in tranquillità.

Attivando la modalità ibrida, invece, le cose cambiano. Quando la linea continua diventa tratteggiata, ecco che posso superare una linea di mezzi che viaggiano a rilento tra le campagne (ci sono tanti trattori nei dintorni di Balocco) senza patemi d'animo. Quasi cinque metri di auto, 2,5 tonnellate circa di peso, eppure Grand Cherokee 4xe scatta con un'ottima spinta (0-100 da 6,3 secondi) restituendomi la potenza che serve per non farmi temere contatti indesiderati nella corsia di marcia opposta.

Un piccolo decremento delle prestazioni si nota a batteria scarica, ma il sistema lavora comunque tenendosi un margine di sicurezza per l'accumulatore e, anche se escludessimo completamente l'elettrico, il quattro cilindri da solo eroga 272 cv che sono sufficienti a spingere la mole del mezzo.

A bordo il comfort è da prima classe anche in assorbimento, e le sospensioni ad aria variano comportamento e altezza in base alle modalità di guida, sempre con un bel tastone dedicato a impostare l'altezza manualmente in caso di esigenze specifiche.

Pur con la monoscocca e le pneumatiche, però, Grand Cherokee è sempre un SUV più votato ad una guida rilassata, non è quello da scegliere se volete qualcosa di sportivo a livello di sensazioni. SUV del genere esistono, oggi sono molto affinati e in grado di ridurre tanto rollio e beccheggio, ma non sono altrettanto capaci in fuoristrada.

Questo è quindi da preferire per grandi viaggi autostradali e tantissima capacità in offroad, ma non per pennellare tornanti come se fossimo dei piloti, in quei casi soffre uno sterzo migliorato ma non velocissimo e rollio/beccheggio presenti pur mitigati, nei limiti della fisica di un'auto che può arrivare a quasi 29 cm di luce da terra...

Prezzi e allestimenti

Il listino parte dagli 82.000€ della versione d'ingresso Limited e arriva ai 106.000€ della top di gamma, la Summit Reserve. Nel mezzo c'è la versione Overland che ha un listino di 96.000€

Per Jeep Grand Cherokee 4xe Overland è prevista un'offerta con finanziamento a 799€ al mese che include la wallbox e 2 anni di manutenzione ordinaria inclusa. Si tratta di una proposta della durata di 4 anni che prevede un anticipo di 29.200€ (da coprire anche in parte o tutto con un eventuale usato) e un TAN del 5,95%.