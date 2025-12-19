Jeep, oltre un milione di vendite nel 2025: l’Italia è il primo mercato europeo

Jeep chiude il 2025 superando il milione di unità vendute a livello globale e confermandosi tra i marchi a vocazione internazionale del gruppo Stellantis, con quattro centri di progettazione e design e dieci stabilimenti nel mondo. In Europa, secondo quanto dichiarato da Fabio Catone (Head of Jeep Brand in Enlarged Europe), il marchio mantiene una quota complessiva dell’1%, che sale all’1,8% nel mercato SUV.

Italia primo mercato europeo, crescita in più Paesi

Nel bilancio europeo, l’Italia si conferma primo mercato per Jeep e terzo a livello globale, con circa 60.000 immatricolazioni da inizio anno e una quota del 7,4% nel comparto dei SUV. Catone ha indicato anche risultati positivi in diversi Paesi, con crescite a doppia cifra in Portogallo (+42%), Austria (+35%), Regno Unito (+21%) e Polonia (+16%), attribuite a una gamma che copre i principali segmenti e a un’offerta tecnologica diversificata.

Avenger traina, in arrivo nuova Compass e novità 2026

Elemento centrale dei risultati è Jeep Avenger, primo SUV del marchio nel segmento B, sviluppato per l’Europa e disegnato a Torino: dal lancio ha superato le 230.000 unità vendute ed è indicato come stabilmente il SUV più venduto in Italia. Nei primi undici mesi del 2025 Avenger guida il mercato SUV nazionale con una quota del 5,63% ed è leader tra i B-SUV 100% elettrici con quota superiore al 16%; la gamma include elettrica, e-Hybrid, benzina e 4xe ed è commercializzata in 62 Paesi, con avvio delle vendite previsto anche in Sud America.

Accanto ad Avenger, Jeep introduce la nuova Compass (terza generazione), costruita su piattaforma STLA Medium, disegnata a Torino, sviluppata a Balocco e prodotta a Melfi, con propulsioni ibride e full electric fino a 375 cv e autonomia dichiarata fino a 650 km; nel 2026 sono attesi anche Wagoneer S e Recon nel segmento D-SUV.