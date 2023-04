Jeep Renegade, caratteristiche e fasce di prezzo

La Jeep Renegade è una delle vetture più amate dalla platea italiana per il suo look dalla forte personalità, per il suo essere un veicolo a ruote alte ma con delle dimensioni compatte e, soprattutto, per un'immagine legata indissolubilmente a un Brand molto forte e con una spiccata tradizione fuoristradistica. In pista già da diversi anni, la Renegade viene prodotta nello stabilimento italiano di Melfi e condivide il pianale con la "cugina" Fiat 500X.

Dimensioni e caratteristiche

La Renegade si staglia sulla scena con delle dimensioni contenute: 4,24 metri di lunghezza, 1,81 metri di larghezza e 1,67 metri di altezza. L'abitacolo, invece, è molto arioso e spazioso se messo a confronto con gli esterni. Buone le rifiniture e gli assemblaggi, considerando il suo segmento di appartenenza. Il cruscotto integra un ampio schermo a colori, ricco di informazioni e ampiamente configurabile. L'infotainment è moderno, rapido e funzionale sia nella versione con schermo da 7'' che in quella (optional) da 8,4''.

Ciò che sicuramente non è al vertiche della sua categoria è il bagagliaio: appena 351 litri, che diventano 1.297 con l'abbattimento degli schienali posteriori. Quest'ultimo, almeno nella versione plug-in, si riduce di ulteriori 20 litri per far spazio al convertitore utile per ricaricare la batteria al litio del sistema ibrido.

Un veicolo versatile

Essendo una B-SUV, la Jeep Renegade si rivela un'ottima auto per destreggiarsi in ambito cittadino, ma può essere benissimo utilizzata anche per altre avvenuture, come viaggi e gite fuori porta. Sicuramente si tratta di un'auto versatile che, grazie alla tradizione del marchio che si porta sulle spalle, non disprezza neppure di fare qualche sortita in strade non battute. La Jeep Renegade può essere usata anche in fuoristrada e con la trazione integrale (versione 4xe) dimostra di comportarsi con disinvoltura anche su superfici ben sconnesse.

Jeep Renegade, motorizzazioni e listino prezzi

La Jeep Renegade offre un ventaglio variegato di motorizzazioni: benzina, diesel, ibrido e plug-in.

Benzina:

1.0 T3 da 100 CV, Longitude - 23.600 euro;

1.0 T3 da 100 CV, Limited - 28.600 euro.

Ibrida MHEV:

1.5 T4 da 131 CV, Limited - 33.400 euro.

Plug-in benzina:

1.3 Turbo da 192 CV, Limited 4xe - 42.400 euro;

1.3 Turbo da 192 CV, Business Plus 4xe - 42.800 euro;

1.3 Turbo da 241 CV, Trailhawk 4xe - 46.400 euro.

Diesel: