Il bozzetto della nuova Jeep Compass: sarà prodotta a Melfi nel 2025

Jeep Compass è uno dei nomi forti del mercato, uno di quei SUV che nel corso degli ultimi anni ha raggiunto un successo molto consistente in Italia. L’attuale generazione è in circolazione da diverso tempo, ma nonostante qualche primavera di troppo sulle spalle, sta ottenendo ancora eccellenti performance nella categoria dei C-SUV. Recentemente è stato oggetto di uno sostanzioso aggiornamento con il MY24 e continua a essere assemblato nella fabbrica italiana di Melfi (PZ), impianto che fu di proprietà di FCA e adesso di Stellantis. Per la Compass, però, c'è all'orizzonte un nuovo capitolo: il grande Gruppo franco-italiano ha rilasciato in queste ore un bozzetto che rivela le linee che avrà la prossima generazione che promette di sfoggiare un look moderno e una varietà d’uso importante, grazie alle tante opzioni motoristiche di cui disporrà.

Il bozzetto rivelatore

Un nuovo volto per Jeep Compass è qualcosa di concreto e che vedremo presto dal vivo, come conferma Stellantis che ha rilasciato un’immagine del futuro SUV del marchio americano. Ovviamente si tratta ancora di un bozzetto: linee ombreggiate che mancano di profondità e solidità, ma che sono capaci di darci una percezione di ciò che avremo presto davanti. Le notizie sicure intorno a questo modello non sono ancora molte. Partiamo dalla prima, il C-SUV verrà assemblato sulla consolidata piattaforma STLA Medium, estremamente flessibile e che può comportare una lunga lista di utilizzi.

Jeep Compass: anche la futura generazione verrà costruita in Italia

Abbiamo detto che la Jeep Compass del domani sarà un veicolo versatile e pronto ad affrontare una moltitudine di avventure. Questo sarà possibile perché a sua disposizione ci saranno varie opzioni di propulsione, da quelle canoniche a quelle elettrificate: sarà disponibile a partire dal completamente elettrico – l’alimentazione principale per il Gruppo – all’ibrido fino al motore a combustione interna. Il marchio di origine americano è spinto dalla volontà di offrire ai clienti tutte le qualità viste su Jeep a prezzi accessibili, prestazioni ai vertici della categoria e tecnologia all’avanguardia, indipendentemente dal tipo di motorizzazione scelta.

Nuova Jeep Compass, il modello più globale del marchio, debutterà in Europa, con, prima di espandere la produzione in Nord America e in tutto il mondo nel 2026. Dunque, un nuovo tassello importante per consolidare la produzione automobilistica nel nostro Paese.