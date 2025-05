KGM Actyon, il SUV della "nuova era": primo contatto su strada

C’era una volta SsangYong, marchio nato nel 1955 dalle ceneri della Guerra di Corea. Da allora, ne è passata di acqua sotto i ponti, tanto che quel brand non esiste più ma la sua eredità di eccellenza nel mondo dei veicoli 4x4, e dei SUV, risplende sotto la scintillante effige di KGM. L’ultima novità a quattro ruote della realtà asiatica è stata rivelata per il pubblico nostrano nella provincia di Siena, con grande entusiasmo: il suo nome è KGM Actyon. Importato in esclusiva da ATFLOW, il nuovo SUV coupé è il primo modello della “nuova era”, dopo il rebranding del gennaio 2024. L’ambizione non manca, così come la voglia di conquistare un mercato complesso e affascinante come quello italiano. Gli elementi per far bene ci sono, intanto, noi l’abbiamo provata in anteprima sulle strade del senese. Ora, scopriamola più dettagliatamente.

Design: stile coupé, anima SUV

Il nome "Actyon" racchiude un invito: “Act Young” e “Act On”, vivere in modo dinamico e pratico. Questo si traduce in un design sportivo ma elegante, con richiami alla cultura coreana. La linea del tetto spiovente e la silhouette filante evocano un linguaggio contemporaneo, mentre dettagli come i fari e la griglia ispirati alla bandiera della Corea del Sud rafforzano l’appartenenza culturale.

L’interno segue lo stesso approccio sofisticato. Il concept “Chic Premiere” domina l’abitacolo: finiture in nero e rosso, inserti effetto fibra di carbonio e legno nero, e un cruscotto dominato da un doppio display digitale da 12,3 pollici che integra strumentazione e infotainment. L’ambiente è moderno, elegante e altamente funzionale, con dettagli come l’illuminazione ambientale personalizzabile in 32 tonalità, il volante esagonale riscaldato, e sedili in pelle scamosciata con ventilazione e riscaldamento.

Motore ed efficienza: potenza equilibrata

Sotto il cofano, KGM Actyon monta un propulsore 1.5 GDI turbocompresso a benzina da 163 CV e 280 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico Aisin a 6 rapporti di terza generazione. È disponibile sia con trazione anteriore che integrale. Il motore adotta soluzioni tecniche moderne, come il sistema Idle Stop&Go, la gestione elettronica dell’energia e la riduzione delle emissioni tramite controllo attivo.

Le prestazioni sono solide: velocità massima di 191 km/h, consumi combinati compresi tra 8,5 e 9 l/100 km e una capacità di traino fino a 1.500 kg. Nonostante la linea elegante, Actyon si dimostra un SUV robusto e versatile, adatto anche a percorsi extraurbani grazie a buone angolazioni d’attacco e uscita (17,6° e 21,4° rispettivamente) e a un’altezza da terra di 206 mm.

Comfort e spazio: lusso pratico

Uno dei punti di forza della KGM Actyon è la sua abitabilità. Con un passo di 2.680 mm e uno spazio generoso per le gambe (1.050 mm anteriori e 939 mm posteriori), il SUV offre un comfort di viaggio eccellente anche per i passeggeri della seconda fila. I sedili posteriori sono riscaldati e reclinabili fino a 32,5°, con un design attento anche ai dettagli: appendiabiti nei poggiatesta, tasche porta-cellulare e comandi posteriori per regolare il sedile passeggero anteriore. Il bagagliaio vanta una capacità record: 668 litri in configurazione standard e 1.568 litri con i sedili posteriori abbattuti, pari a SUV di dimensioni maggiori. Il portellone elettrico con sensore “kick” facilita il carico quando si hanno le mani occupate.

Sicurezza al top: guida autonoma di livello 2.5

KGM ha posto grande attenzione alla sicurezza: Actyon è costruito con una struttura in acciaio ad alta resistenza, impiegato per il 78% del telaio. La protezione passiva è garantita da otto airbag, inclusi quelli per le ginocchia e tra i due sedili anteriori, oltre a sistemi ISOFIX per i seggiolini. L’assistenza alla guida è di livello 2.5, una delle più avanzate del segmento. Tra i dispositivi presenti: Frenata Automatica d’Emergenza (AEB), mantenimento e avviso di cambio corsia (LKA e LDW), riconoscimento segnaletica stradale, allerta stanchezza del conducente, radar per angoli ciechi e retromarcia assistita con frenata automatica (RCTA). L’Intelligent Adaptive Cruise Control adatta la velocità al traffico, rendendo i lunghi viaggi più rilassanti e sicuri.

Tecnologia e infotainment: tutto a portata di display

Il sistema multimediale del KGM Actyon non delude: due display da 12,3 pollici offrono strumentazione digitale e un’interfaccia touch intuitiva con Android Auto, Apple CarPlay, navigazione TomTom, radio DAB, connettività Bluetooth e USB-C. La funzione split-screen consente di visualizzare e controllare simultaneamente più funzioni, mentre la modalità “riposo posteriore” silenzia l’audio per i passeggeri che desiderano dormire. In termini di comodità, il SUV include climatizzatore automatico bizona, caricatore wireless, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, videocamera HD e Smart Key con avviamento senza chiave.

Come va su strada

Nonostante la scelta, per ora, di escludere l’elettrificazione – prevista comunque in una fase successiva – le prestazioni del 1.5 litri turbo benzina sono tutt’altro che modeste. Anche con una massa a vuoto di 1.580 kg nella versione a trazione anteriore (la 4WD arriverà più avanti, con un leggero incremento di peso), il motore si dimostra brillante e ben calibrato. La spinta è progressiva e convincente, grazie a un’erogazione regolare che non fa rimpiangere motori di maggiore cilindrata. Passando alla dinamica del veicolo, la tenuta è abbastanza solida: l’auto si appoggia in curva, soprattutto nella fase centrale della manovra, con un comportamento stabile e prevedibile. Certo, su fondi sconnessi la rigidità si fa sentire, con un leggero ondeggiamento sugli stimoli ravvicinati. È una scelta tecnica ben precisa: sospensioni più chiuse in compressione per privilegiare il carattere di guida, sacrificando un po’ di comfort nei tratti più accidentati.

Il volante, invece, presenta una leggera zona morta al centro, che si traduce in un piccolo ritardo nella risposta iniziale dell’avantreno. Nelle manovre più rapide o nei cambi di direzione bruschi si avverte un attimo di esitazione, che però non sembra imputabile alle sospensioni o agli pneumatici – il rollio è praticamente assente – quanto piuttosto alla taratura dello sterzo stesso. Nulla di drammatico, sia chiaro: basta ricordarsi che la KGM Actyon non nasce per essere lanciata tra i tornanti, ma per offrire un’esperienza di guida piacevole e sicura, con un feeling generale superiore a quello di molte concorrenti della stessa fascia. Senza contare, che l’insonorizzazione è eccellente.

KGM Actyon: listino prezzi

KGM Actyon arriva in Italia in un solo allestimento completo, il K-LINE, proposto a 41.750 euro (IVA inclusa, IPT esclusa), con un’offerta di lancio fino a fine giugno 2025 a partire da 37.500 euro o 249 euro al mese. La configurazione include cerchi in lega da 20”, pneumatici Michelin con tecnologia silenziante, interni in pelle di alta qualità e un pacchetto tecnologico senza compromessi.

Il posizionamento è chiaro: offrire un SUV premium a un prezzo competitivo, con un elevato rapporto qualità-prezzo.

Una filosofia che riflette l’identità del nuovo corso KGM , supportato dal gruppo coreano KG, determinato a rilanciare un marchio storico e proiettarlo nel futuro con una gamma sempre più sostenibile, elettrificata e intelligente.