Kia EV3, in anteprima il nuovo SUV elettrico

Il progetto elettrico di Kia prosegue e l'annuncio di Kia EV3, con la presentazione statica del nuovo modello compatto, arriva dopo un Q1 2024 in cui il produttore ha fatto registrare un incremento del 2,8% nelle vendite, sebbene i volumi restino ancora bassi dato che stiamo parlando di poco più di 18.500 unità elettriche.

La strategia di Kia

La gamma attuale può contare sulle auto di precedente generazione, e-Soul ed e-Niro, e sui nuovi modelli con l'ultima piattaforma condivisa: Kia EV6 e Kia Ev9.

Quote ancora ridotte, quindi, quelle dell'elettrico, che però sembra puntare su un futuro con numeri ben maggiori: nel 2030 si prevede un mercato globale di 1,6 milioni di auto a batteria in tutto il mondo, e i produttori stanno gettando oggi le basi per prendere la più grande fetta di quella torta domani. Oggi nei SUV compatti si prevede una quota di elettrico dell'11% a fine anno, nel 2030 la fetta ipotizzata sarà del 72%, più di 2 su 3.

L'Europa, secondo le stime di Kia, sarà la Regione che assorbirà una buona parte di questo mercato, quasi un'auto elettrica su tre sarà venduta nella parte occidentale del Vecchio Continente nei prossimi sette anni.

Scendendo nel dettaglio della strategia di prodotto, dopo EV6 nel 2021 ed EV9 nel 2023, il terzo tassello è quello di EV3 nel 2024. Un SUV elettrico compatto che va a rinfrescare il segmento che prima, in parte, si sovrapponeva tra Soul e Niro elettriche. Le sue avversarie? Oggi non sono poche: nel segmento ci sono Smart #1 e Volvo EX30, Cupra Born e Volkswagen ID3, ma anche la nuove Megane E-Tech di Renault.

I numeri di Kia EV3

La base di questa architettura elettrica è il motore da 150 kW (204 cv), condiviso tra le versioni Standard Range e Long Range. Queste si differenziano solamente per la batteria, e non per la trazione che è anteriore per entrambe.

EV3 Standard Range monta un accumulatore da 58,3 kWh, EV3 Long Range può invece sfruttare una batteria da 81,4 kWh. L'unica variabile è il peso, ma trattandosi di un motore elettrico dalla coppia generosa, ecco che lo 0-100 non cambia troppo: 7,4 s per la prima, 7,7 s per la seconda.

Entrambe si caricano dal 10 all'80% in 30 minuti, tempo che ovviamente implica una diversa potenza massima nel picco di ricarica: 102 kW per la Standard Range e 128 kW per la Long Range, tutte e due dotate di caricatore di bordo in corrente alternata da 11 kW (nel 2026 arriverà il caricatore da 22 kW come optional) e con un'autonomia rispettivamente di 410 e 560 chilometri.

Lunga 4,3 metri, con una larghezza di 1,85 m e un'altezza di 1,56 m, Kia EV3 propone dimensioni esterne abbastanza compatte. Il passo da 2,68 metri assicura una discreta abitabilità, buona se la paragoniamo ad una termica equivalente, e dentro ci sono soluzioni come il poggia braccio con vassoio estensibile e i sedili relax. Chiude l'elenco della scheda tecnica il bagagliaio da 460 litri (1.250 litri abbattendo il divanetto posteriore) e il frunk (bagagliaio sotto al cofano anteriore) da 25 litri.

La tecnologia di Kia EV3

Passando alla tecnologia, Kia EV3 eredita dalle sorelle maggiore le ultime novità: una fascia di schermi parte dalla sinistra, dietro al volante con i 12,3" della strumentazione, e prosegue con il display centrale da 5,3" dedicato alla climatizzazione e quello dell'infotainment da 12,3", senza contare l'optional dell'head-up display da altri 12,3" di proiezione sul parabrezza

Tutti questi display saranno animati da una serie di aggiornamenti inclusi nel pacchetto Kia Upgrades (da acquistare): ci saranno i temi personalizzabili, le app come Spotify e Netflix o i giochi che useranno gli smartphone come controller. Infine sono presenti il supporto vocale "potenziato" da ChatGPT e la chiave digitale per iPhone o smartphone Android compatibili (Samsung e Google), anche a batteria esaurita.

Ormai vista come il futuro, la ricarica bi-direzionale è presente anche su EV3, consentendo all'auto di comunicare con la rete elettrica o con la casa visto il supporto degli standard V2H, V2G e V2L (quest'ultima crea una presa per ricarica un monopattino elettrico, un'altra auto o alimentare un elettrodomestico qualsiasi).

Infine gli ADAS: Kia EV3 ha tutto quello che c'è in casa, il Livello 2 dei coreani con centramento dall'auto in corsia, assistenza al cambio di corsia, cruise control adattivo e altro ancora.