Kia EV3: tanta autonomia e una concretezza che convince anche nell’uso quotidiano

Con la EV3, Kia amplia verso il basso la propria gamma elettrica, portando su un formato compatto molte delle soluzioni viste sui modelli più grandi della famiglia EV. Il risultato è una crossover elettrica dal design fortemente riconoscibile, lunga poco più di 4,30 metri ma sorprendentemente spaziosa, pensata per un utilizzo familiare e quotidiano senza ansia da ricarica. Il cuore del progetto è la grande batteria da 81,4 kWh, abbinata a un’efficienza elevata che permette di sfruttarne davvero tutta la capacità, rendendo la EV3 una delle elettriche più interessanti del segmento per autonomia reale e qualità complessiva. Da considerare il prezzo di partenza, da 35.950 euro.

Design e dimensioni

Lo stile della Kia EV3 non passa inosservato. Le forme sono nette, geometriche, con superfici pulite e un frontale alto e verticale che richiama il family feeling del marchio. I gruppi ottici LED sottili e la firma luminosa ben definita contribuiscono a darle una personalità forte, quasi da concept car portata su strada. Nonostante l’aspetto robusto, le dimensioni restano compatte: con 430 cm di lunghezza, la EV3 si muove con disinvoltura anche in città, senza rinunciare a una presenza su strada solida e moderna.

L’equilibrio tra proporzioni e superfici funziona bene anche al posteriore, dove il design rimane pulito e coerente, senza eccessi. È una Kia diversa dal passato, più matura e più vicina a un linguaggio stilistico premium, pur mantenendo una forte identità.

Interni, spazio e tecnologia

L’abitacolo è una delle sorprese più riuscite della Kia EV3. L’ambiente è arioso, moderno e ben rifinito, con materiali curati e assemblaggi precisi. La plancia si sviluppa orizzontalmente e integra tre schermi affiancati (rispettivamente da 12,3", 5,5" e 12,3") in un unico elemento visivo, creando un colpo d’occhio tecnologico ma non eccessivo. Al di sotto del display centrale dell’infotainment sono presenti comode scorciatoie a sfioramento che permettono di accedere rapidamente alle funzioni principali, migliorando l’ergonomia durante la guida.

Il sistema multimediale è rapido, intuitivo e ricco di funzioni utili, con Android Auto e Apple CarPlay wireless di serie. Interessante la possibilità di personalizzare i comandi rapidi tramite i tasti dedicati, una soluzione pratica nell’uso quotidiano, mentre convince la grande presenza di tasti fisici, per ogni funzione. La dotazione tecnologica è completata da ricarica wireless per lo smartphone e da numerose prese USB-C, anche per i passeggeri posteriori. Manca un pozzetto sotto al poggia braccio centrale, ma è presente una consolle scorrevole, utile per appoggiare PC, laptop e altro quando si è in auto in attesa della ricarica. Ci sono però molti vani capienti nella zona più bassa dell'abitacolo anteriore.

Lo spazio a bordo è uno dei punti di forza. Davanti si viaggia comodi, con sedili ampi e ben sagomati (anche regolabili elettricamente, riscaldati e ventilati), mentre dietro il pavimento piatto e il divano generoso permettono di accogliere tre adulti senza particolari sacrifici. Da record il margine per le gambe e adatto quello per la testa. Non mancano come accessori anche il tetto panoramico e i sedili posteriori riscaldati. Anche il bagagliaio convince: i 460 litri dichiarati sono ben sfruttabili e la forma regolare consente di caricare agevolmente anche bagagli voluminosi. Abbattendo gli schienali si ottiene un piano quasi piatto, ideale per le esigenze di una famiglia.

Prova su strada

Alla guida, la Kia EV3 conferma la sua vocazione da elettrica “da vivere tutti i giorni”. Il motore da 204 CV, abbinato alla trazione anteriore, garantisce uno scatto pronto e fluido, senza mai risultare brusco o difficile da gestire. Non è un’auto certamente sportiva, ma le prestazioni sono più che adeguate per ogni situazione (0-100 7,7 secondi, e 170 km/h di velocità massima), compresi sorpassi e inserimenti autostradali. Il comfort è uno degli aspetti meglio riusciti. Le sospensioni assorbono con efficacia buche e asperità, mentre l’insonorizzazione è curata sia alle basse velocità sia nei trasferimenti più lunghi. In città lo sterzo leggero facilita le manovre, supportato da una retrocamera di serie che compensa la visibilità posteriore non perfetta a causa del lunotto piccolo. È un'auto che senti cucita addosso, semplice, pratica, immediata, comoda in ogni circostanza ma mai inadatta.

Fuori dai centri urbani la EV3 si dimostra stabile e rassicurante, con una tenuta di strada sicura e prevedibile. La piattaforma è ereditata dai modelli di caratura superiore del Gruppo Creano, ed è lampante la bontà meccanica di questo progetto. Lo sterzo però, non è particolarmente rapido né comunicativo, ma coerente con il carattere dell’auto, che privilegia la facilità di guida e il comfort. Interessante il funzionamento della frenata rigenerativa adattiva, che aumenta automaticamente l’intensità quando ci si avvicina a un veicolo o a una rotatoria, rendendo la guida fluida e aiutando a massimizzare l’autonomia. In autostrada emerge la qualità dell’isolamento acustico e la buona taratura degli ADAS, che alleggeriscono il carico di lavoro nei lunghi viaggi. Anche a velocità sostenute, la EV3 rimane stabile e confortevole, confermando una maturità progettuale superiore alla media del segmento (soprattutto in relazione al costo).

Consumi e autonomia

Il vero punto di forza della Kia EV3 è l’efficienza. La grande batteria da 81,4 kWh, abbinata a consumi medi rilevati intorno ai 17 kWh/100 km, permette percorrenze reali molto interessanti. Nell’uso misto si possono superare tranquillamente i 450 km con una sola ricarica, mentre in condizioni particolarmente favorevoli si arriva anche oltre i 500 km, un risultato di assoluto rilievo per una crossover compatta.

In autostrada, a velocità di 130 km/h, l’autonomia scende intorno ai 300 km, valore che cresce sensibilmente riducendo l’andatura. La ricarica è adeguata, anche se non da riferimento assoluto: in corrente alternata accetta fino a 11 kW (optional, ma consigliato, da 22 kW), mentre alle colonnine rapide può arrivare a 128 kW, sufficienti per passare dal 10 all’80% in poco più di mezz’ora. La presenza della pompa di calore contribuisce a contenere i consumi anche nei mesi freddi.

Considerazioni finali

La Kia EV3 è una delle elettriche più equilibrate e convincenti del momento. Offre tanta autonomia reale, un abitacolo spazioso e ben rifinito, una dotazione tecnologica completa e un comfort di marcia elevato. Non punta sulla sportività o sull’effetto speciale, ma su una concretezza che nell’uso quotidiano fa davvero la differenza. Due le alternative disponibili, con batteria da 58 kWh (35.950 euro) oppure da 81,3 kWh (39.950 euro).

Il, in rapporto alla batteria di grande capacità e alla dotazione di serie, è competitivo, soprattutto considerando la garanzia di sette anni o 150.000 km, batteria inclusa. Per chi cerca un’elettrica versatile, familiare e capace di affrontare lunghi viaggi senza ansia da ricarica, la EV3 rappresenta una delle proposte più intelligenti e centrate del segmento.