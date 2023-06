Kia EV9, il nuovo SUV elettrico a sette posti

Continua la corsa all’elettrico e Kia è decisa ad ampliare la sua gamma di veicoli elettrici con sigla “EV”. Avviata dapprima con Kia Niro EV, abbiamo assistito al lancio della Kia EV6, crossover ad alte prestazioni fino ad arrivare alla nuova EV9, il mastodontico SUV da oltre 5 metri di lunghezza, super lussuoso e con 541 km di autonomia. Presto nelle concessionarie, da ottobre 2023 e listini ancora da svelare.

Design inedito e abitacolo super

Con EV9 si apre un nuovo capitolo del design secondo Kia, sempre caratterizzato da linee nette, taglienti e spigoli vivi, con tratti marcatamente futuristici e forme non convenzionali. Kia EV9 si pone come ammiraglia a ruote alte della casa coreana, con ben 501 cm di lunghezza e quasi 2 m di larghezza. Le forme XXL non nascondono la sua principale attitudine a colpire i mercati statunitensi e orientali, senza però disdegnare anche quello europeo, dove le dimensioni medie delle auto continuano a crescere (anche a causa della sempre maggiore lunghezza dei modelli “normali”). All’anteriore si trova una mascherina piena, contornata dai fari led a sviluppo verticale che conferiscono ad EV9 uno sguardo possente e massiccio. Lateralmente i grossi cerchi fino a 20 o 21” faticano a riempire le ampie fiancate, che vantano un passo di ben 3,10 m, tra i più lunghi in commercio. Ciò è infatti consentito dalla moderna piattaforma modulare E-GMP (la stessa che su Ioniq 5 tocca i 3 metri di passo), ora ampliata ulteriormente a beneficio del salotto interno. Kia EV9 avrà a disposizione infatti 6 o 7 posti, a seconda della configurazione scelta: nel primo caso, la seconda fila di sedili sarà a soli due posti (e non tre, come è solito trovare sulle auto), così da lasciare spazio al centro per passare all’ultima fila di sedili. Grande novità è la configurazione delle due poltrone centrali: nel caso della veste a sei posti, i due sedili potranno muoversi longitudinalmente o lateralmente, oltre che girare su sé stessi, come in un vero salotto.

Tanta tecnologia

Ormai scontato l’upgrade tecnologico rispetto ai modelli attualmente in commercio. La plancia si compone di ben tre schermi, due da 12,3” – per strumentazione e infotainment - e uno da 5,2” da cui si potranno gestire clima, regolazione dei sedili e altro, come ventilazione o riscaldamento degli stessi. L’abitacolo tuttavia propone anche una buona dose di tasti fisici per agevolar ei passeggeri, pur sfoggiando linee futuristiche e minimali. Non mancano poi moltissimi vani porta oggetti, ovunque arrivino le mani. Peccato sia ancora presente l’integrazione smartphone tramite cavo, ma la casa fa sapere che sarà implementata la funzione wireless a partire dal 2024.

Meccanica

Attualmente sono due le versioni previste al lancio, una a trazione posteriore da 204 CV e una 4x4 con 384 CV e un secondo motore sull’asse anteriore. La batteria scelta per alimentare le unità elettriche è collocata sul fondo del pianale ed offre una capacità di ben 99,4 kWh, così da assicurare un’autonomia complessiva di circa 541 km. Grazie all’architettura da 800V (il non plus ultra del segmento) è in grado di accettare ricariche ultra fast fino a ben 240 kW, così da rifornirsi di energia in poco più di 20 minuti. Come visto anche sulle sorelle di casa Hyundai che sfruttano tale piattaforma, ci sarà anche la possibilità di alimentare apparecchi esterni tramite la batteria della vettura (ricaricare e-bike, utensili, piccoli elettrodomestici o ricaricare PC, Laptop, tablet, monitor, ecc).

Il prezzo atteso per la nuova Kia EV9 è di circa 70 mila euro, ma maggiori informazioni saranno rilasciate prossimamente.