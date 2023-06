Kia EV9, svelate le caratteristiche del SUV elettrico 7 posti

La Casa di Seul ha svelato caratteristiche e dati tecnici ufficiali per il mercato europeo della nuova Kia EV9, maxi SUV 100% elettrico disponibile in configurazione a 6 e 7 posti. Il SUV coreano è pronto a soddisfare le esigenze di mobilità sostenibile delle famiglie numerose e, più in generale, di chi desidera un veicolo sofisticato e tecnologico a zero emissioni, dotato di tanto spazio e abbondante capacità di carico.

La EV9 ha debuttato in anteprima sotto i riflettori del Salone di Seul 2023, mentre il suo lancio commerciale è stato fissato entro la fine di quest’anno.

Design e piattaforma

Realizzata sulla Electric Global Modular Platform (E-GMP), una piattaforma sviluppata in maniera specifica per i veicoli 100% elettrici, la EV9 trae ispirazione dalla filosofia del marchio denominata "Opposites United" che prende forma dall’equilibrio di aspetti all’apparenza contrastanti, come natura, modernità e tecnologia.

Dimensioni

La vettura si fa notare per le sue forme squadrate e imponenti: misura infatti 501 cm di lunghezza, 198 di larghezza, 175 di altezza e vanta un passo di ben 310 cm. Nel vano anteriore troviamo un vano bagagli con una capacità di 90 litri nella versione a trazione posteriore e di 52 litri in quella integrale. Il bagagliaio che si trova dietro invece vanta una capacità di 828 litri se si utilizzano fino a 5 sedili in posizione verticale e di 333 litri se si sfruttano tutti i 6/7 posti.

Design

Il frontale si distingue per la mascherina “Digital Tiger Face” abbinata a una forma luminosa caratterizzata da proiettori verticali con Led quadrangolari e luci diurne suddivise da tre diversi segmenti che si sviluppano verticalmente ed orizzontalmente, estendendosi sopra il passaruota e sul paraurti anteriore. Tra le novità spicca la tecnologia a led Star Map, ovvero un sistema di illuminazione dinamica sequenziale che verrà adottato anche sulle future Kia. LE imponenti fiancate sfoggiano passaruota allargati e forme muscolose, inoltre stupisce l’ottima aerodinamicità che si attesta su un cx di 0,28.

La versione sportiveggiante GT-Line offre livree specifiche dove troviamo il nero in contrasto dedicato ai fascioni paraurti, ai passaruota, ai cerchi e alle barre sul tetto. Non manca infine una mascherina anteriore specifica.

Abitacolo modulare e tecnologico

L’abitacolo è un concentrato di tecnologia e punta tutto su spazio e versatilità. L’ambiente interno risulta disponibile in configurazione a 6 o 7 posti e propone tanti tipi di combinazioni. La prima fila può contare su sedili studiati per offrire il massimo comfort, mentre nella seconda fila di sedute troviamo quattro posti, disponibili sia in configurazione standard che nella versione “Relaxation”. Gli schienali dei sedili delle prime due file possono essere reclinati per offrire ristoro e riposo ai passeggeri, inoltre quelli della seconda fila possono essere ruotati di ben 180° verso la terza fila, in modo da trasformare l’abitacolo in un vero e proprio salotto. Quest’ultima fila di sedili risulta equipaggiata con pratici porta bicchieri e ingressi per la ricarica di device elettronici.

La tecnologica plancia può contare invece sulla presenza di una serie di display che permettono di gestire le varie funzioni dell’auto. Denominato “Panorama-Display” questo sistema multimediale è costituito da un grande schermo da 12,3 pollici posizionato davanti al conducente, da un altro schermo AVNT da 12,3 pollici e da un sistema di climatizzazione con un ulteriore display da 5,3 pollici che fornisce le informazioni relative al riscaldamento e ai sedili.

Gli amanti della musica ad alta fedeltà possono contare sull’impianto audio Meridian Premium Sound System dotato di ben 14 diffusori e un amplificatore esterno. Grazie alla funzione Intelli Q, il volume e la qualità del suono si regolano in maniera automatica in base alla velocità di marcia del veicolo, mentre il sistema Horizon permette una gestione simultanea della riproduzione musicale e dell'immagine/surround.

Motori e trazione

La nuova Kia EV9 sarà disponibile nella versione con trazione posteriore (RWD) e motore singolo da 203 CV e 350 Nm di coppia, in gardo di spingere la vettura da 0 a 100 km/h in 9,4 secondi. Salendo di livello troviamo la variante a trazione integrale (AWD) con due motori elettrici per asse che erogano una potenza complessiva di 384 CV e 600 Nm. In questo ultimo caso, il Costruttore dichiara uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 6 secondi che scendono a 5,3 secondi utilizzando il boost, offerto come optional a pagamento. Entrambe le versione sfruttano una batteria da 99,8 kWh che promette un’autonomia di 541 km per la versione RWD.

Autonomia e ricarica

Come anticipato in precedenza, il maxi SUV elettrico targato Kia sfrutta la piattaforma specifica per modelli EV, denominata Electric Global Modular Platform (E-GMP). Quest’ultima ospita una batteria agli ioni di litio da 99,8 kW che garantisce, secondo i dati dichiarati dal Costruttore, oltre 541 km di autonomia nel ciclo WLTP sulla versione dotata di trazione posteriore. Il sistema di ricarica prevede un sistema a 800 volt che abbinato a stazioni di ricarica ad alta potenza permette di recuperare fino a 239 km in soli 15 minuti.

La EV9 è equipaggiata del sistema di ricarica bidirezionale, che permette l’utilizzo di tecnologie come Vehicle-to-Load (V2L), Vehicle-to-Building/Vehicle-to-Home (V2B/V2H) e Vehicle-to-Grid (V2G). La prima di queste tecnologie consente di alimentare apparecchi elettronici tramite la batteria di EV9, semplicemente collegando il cavo alla porta di ricarica. Le altre due permettono invece di trasferire l'energia direttamente alla rete, immagazzinando elettricità a basso costo nelle ore non di punta e ritrasferendola durante i periodi di picco della domanda.

Sicurezza e assistenza alla guida al Top

Come è logico aspettarsi, la EV9 può contare su una dotazione di sistemi di sicurezza decisamente avanzata che comprende sistemi di assistenza alla guida (ADAS) di livello 3 (la prima Kia a poterlo vantare), che sono gestiti dal sistema Highway Driving Pilot (HDP). Degno di nota è il Remote Smart Parking Assist 2, un dispositivo di parcheggio autonomo che permette al conducente se rimanere a bordo dell’auto o gestire le operazioni di posteggio al di fuori del veicolo sfruttando le funzionalità della smart key. Tutti i dispositivi possono essere aggiornati a distanza con il sistema Over the Air (OTA), inoltre accedendo al Kia Connect Store, è possibile acquistare e aggiornare le diverse funzionalità e accedere ai numerosi servizi on demand.

Un’altra funzione interessante e molto utile è il Car Wash Mode che facilita le operazioni di lavaggio dei proprio veicolo a zero emissioni. Questa funzione rende infatti più agevole l’accesso agli autolavaggi perché permette di attivare le impostazioni utili per entrare nei tunnel degli autolavaggi automatici: controlla infatti che tutte le portiere e i finestrini siano completamente, che le maniglie delle portiere rimangano all'interno e richiede gli specchietti laterali.