Kia Picanto 2023, svelate le prime immagini e caratteristiche del restyling

Kia ha svelato le prime immagini ufficiali del restyling 2023 della Picanto, l’attuale generazione della citycar coreana si concede infatti un secondo aggiornamento dopo il leggero lifting del 2020 per continuare a tenere a bada la concorrenza appartenente al segmento A.

Kia Picanto, design completamente rivisto

Dal punto di vista estetico, la piccola Kia sfoggia un aspetto completamente inedito, caratterizzato da un frontale di nuova concezione dotato di cofano motore e parafanghi anteriori ridisegnati e un muso impreziosito da una nuova firma luminosa LED a forma di freccia e da un paraurti con nuove feritoie. Dietro troviamo luci verticali, sempre a LED, unite da una fascia che si sviluppa per tuta la larghezza dell’auto. Le immagini che ritraggono la versione GT Line mostra un corpo vettura sportiveggiante che si distingue per le ampie prese d’aria frontali, i cerchi in lega da 16 pollici e il diffusore posteriore. La piattaforma della vettura rimane la medesima, così come le dimensioni e l’abitabilità della vettura. La carrozzeria può essere personalizzata con quattro inedite: Signal Red, Smoke Blue, Sporty Blue e Adventurous Green.

Abitacolo fedele a sé stesso

All’interno dell’abitacolo troviamo poche novità di rilievo, infatti le maggiori differenze si concentrano su colori e personalizzazioni cromatiche. E’ possibile optare tra tre differenti stili d’interni chiamati Glossy Black, Adventurous Green e Rich Brown che definiscono le tinte utilizzate per le finiture interne di plancia, pannelli porta e sedili. AL centro della console ritroviamo il display da 8 pollici dell’infotainment dotato di connettività per smartphone compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, dotato dei servizi Kia Connect e degli aggiornamenti over the air. Non manca il nuovo Online Navigation abbinato all’app kia che permette di continuare la navigazione a piedi, una volta scesi dall’auto. La strumentazione analogica è invece abbinata ad uno schermo da 4,2 pollici.

I Motori

Sotto il cofano della Kia Picanto troviamo due motorizzazioni benzina Smartstream da 1.0 e 1.2 litri, entrambe abbinate al cambio manuale a cinque rapporti o in alternativa all’automatico AMT. Super ricca la dotazione di sistemi di assistenza alla guida (ADAS) che può contare sui seguenti dispositivi: Forward Collision-Avoidance Assist 1.5 con Junction Turning, Blind-Spot Collision-Avoidance Assist, Lane Keeping Assist, Driver Attention Warning and Leading Vehicle Departure Warning, Intelligent Speed Limit Assist, Lane Following Assist e Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist.

Prezzi

I Prezzi per il mercato italiano e ulteriori informazioni sulla data del lancio commerciale verranno diffuse nel corso delle prossime settimane.